Ren je jeugd achterna met de nieuwe clip van Tin Fingers

Normaal gesproken ben ik een beetje sceptisch tegenover volwassenen die hun kids de tip ‘word nooit volwassen’ meegeven. Over het algemeen is het namelijk ontzettend chill om geen kind meer te zijn: je mag zelf beslissingen nemen op het gebied van bedtijd, etenstijd en merken wasverzachter. Alleen op dagen vol deadlines of kutklusjes heb ik zin om mijn jeugd achterna te rennen, zoals letterlijk gebeurt in de nieuwe clip van Tin Fingers.

In de clip voor hun nieuwste single Young Mother wordt een basketbal van de Antwerpse band afgepakt door een kind, waarna de hele groep massaal de achtervolging inzet. Fun fact: als je goed luistert lijkt de beat zelfs een beetje op een stuiterende bal, wat overigens alles behalve storend is.

Young Mother is een voorproefje van de EP No Hero, die 18 augustus via WasteMyRecords uitkomt.