Renée loste pijlsnel haar studieschuld af en spaarde op haar 33e een ton bij elkaar

Er is een groep jonge mensen die hun leven indelen naar een financieel ideaal: zij weigeren het grootste deel van hun tijd in te ruilen voor geld, maar willen juist zo snel mogelijk financieel onafhankelijk worden. Een van de populairste verspreiders van het personal finance-evangelie is de Canadees-Amerikaanse blogger Peter Adeney, beter bekend als Mr. Money Mustache. Door heftig te besparen en te beleggen kon hij met zijn gezin al op z’n 30ste stoppen met werken – wat hem veel navolging opleverde, ook in Nederland.

Wat voor keuzes maken Nederlanders die hetzelfde willen bereiken? Daarvoor spraken we eerder Melanie en Clen; vandaag laten we freelance journalist Renée Lamboo (33) aan het woord. Door flink de vinger op de knip te houden, loste ze snel studieschulden af en spaarde ze 100.000 euro met haar man. Nu hoeft ze minder te werken en runt ze haar eigen blog over geld die gemiddeld 70.000 bezoekers per maand trekt: PorteRenee.nl.

VICE Money: Hoi Renée. Je vertelde dat je nu, op je 33ste, veel minder hoeft te werken dan eerst. Hoe ziet je week eruit?

Renée: Ik ben vrij – of werk in principe niet – op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op maandag, dinsdag en donderdag werk ik tot 15 uur. Daarna haal ik mijn kids uit school en zit het werk erop. Ik ben zzp’er en dus heel flexibel qua werken. Ik heb nu de luxe dat ik geen werk meer hoef aan te nemen voor het geld. Dat is een te gekke vrijheid. En daardoor is werken dus ook nooit stom.

Hoe ben je in deze positie terechtgekomen?

Mijn man en ik hebben eerst een deel van onze hypotheek afgelost. Best fanatiek ook. We hebben nu een huis dat zo’n 270.000 euro waard is, met een hypotheek van nog geen 170.000 euro. Die 100.000 euro hebben we allemaal zelf bij elkaar gespaard en afgelost. Hierdoor wonen we nu superfijn voor nog geen 500 euro netto per maand – zoveel kost een studentenkamer in Amsterdam ook. Daarna zijn we gaan besparen op andere dingen.

Zoals wat?

Alle overbodige kosten. Een ANWB-lidmaatschap terwijl we amper auto rijden. En overbodige verzekeringen, zoals een verzekering voor je bril of voor een uitvaart terwijl je daar genoeg spaargeld voor hebt. We besparen op boodschappen door een lijstje te maken en maar één keer in de week te gaan. Daarvoor rende ik vaak even de AH To Go in en was ik zo weer 25 euro kwijt. En ik koop geen merkkleding meer, maar toffe tweedehands kleding. Door onze lage vaste lasten kunnen we nu alle rekeningen van één inkomen betalen, het andere inkomen sparen en minder werken om alleen nog dingen te doen die we leuk vinden.

Jullie verhuisden wel ook van de Randstad naar een dorp in Flevoland.

Ja. Een kleine, donkere en krakkemikkige tussenwoning in Haarlem zou ons 350.000 euro kosten. Toen ik uitrekende hoeveel uur per maand ik daarvoor moest werken, dacht ik: no way, dat is het me niet waard. Dus werd het een dorpje in de polder, op een uur rijden van Amsterdam. Mensen verklaarden me voor gek, maar ik wist waarvoor ik het deed: een vrij leven, waarin ik me niet aan de ketting hoefde te laten leggen door torenhoge rekeningen.

Hebben jullie nog op andere luxe ingeleverd?

We gingen drie keer per week uit eten. Nu doen we dat minder vaak. Dat vond en vind ik soms nog wel even slikken, want ik ben gek op horeca. En we hebben een vrij gare auto. Voor een klein stukje rijden is het niet zo erg – maar als we naar familie in de Randstad gaan, denk ik wel eens: hoe kansloos is dit? Heeft deze auto überhaupt schokdempers? O, en de dag voor boodschappendag klaagt iedereen in huis altijd dat we niks lekkers hebben.

Smijt je soms ook gewoon flink wat geld over de balk?

Jazeker. Dan gaan mijn man en ik uit eten. Luxe ook. Flesje wijn, voor, hoofd, na. Soms zit mijn man dan te dubben boven de kaart, omdat ‘ie het best een hoop geld vindt. En dan ben ik degene die zegt: fuck it, neem gewoon wat je lekker vindt. En dat voelt dan ook helemaal prima, alsof we het verdiend hebben.

Op je blog schreef je dat je maandsalaris als zzp’er schommelt tussen de nul en 6.000 euro bruto. Hoeveel heb je minimaal nodig om van rond te kunnen komen?

Onze lasten zijn zo’n 2.100 euro. Dat is inclusief alles en voor het hele gezin. Dus als we dat hebben, hebben we genoeg om van te leven. Nu betaal ik alle rekeningen en uitgaven van mijn inkomsten. En het inkomen van mijn man gaat in zijn geheel naar de spaarrekening. Zo houden we veel geld over om lekker door te sparen. Maandelijks sparen we nu zo’n 3.000 euro per maand. Plus alles wat hij extra verdient.

Naast je baan als freelance journalist run je ook een blog over alles wat met poen te maken heeft. Wat wil je daarmee bereiken?

Ik vind het tof als mensen door mijn verhalen bedenken dat geld vrijheid is. Dat ze niet meer de hypotheekadviseur vragen hoeveel ze maximaal kunnen lenen en daar direct voor gaan, zonder na te denken over de gevolgen voor hun leven. Daar schreef ik ook een boek over dat in oktober uitkomt: Duur Huis, Nooit Thuis.

Maar veel mensen vinden letten op hun centen ook gewoon oersaai. Hoe ga jij daarmee om?

Ik focus op wat het opbrengt. En daarmee bedoel ik niet alleen een volle spaarrekening of een kleinere hypotheek. Door anders om te gaan met geld heb ik nu een veel relaxter leven; geen stress, geen haast, geen druk. Ook houd ik bij hoeveel we per maand overhouden. Door mezelf vaak met die resultaten te confronteren blijf ik mezelf motiveren.

Als je kijkt naar hoe anderen met geld omgaan, waar verbaas je je dan het meest over?

Dat mensen nog altijd doen alsof geld niet belangrijk is. Of dat je er niet over moet praten. Zo jaren vijftig! O, en dat mensen zeggen dat besparen suf of stom is. Ik krijg nog steeds veel negatieve reacties – van mensen die denken dat ik een kutleven heb. Terwijl ik nu juist een veel mooier leven heb. Wat ik ook écht niet snap is dat volwassen mensen zich nog zo laten nemen door de marketing van bedrijven als Apple. 700 euro voor een nieuwe iPhone? En dan voor de deur liggen om ‘m als eerste te hebben? Doe even normaal. Op die leeftijd hang je je identiteit toch niet meer op aan een apparaatje om mee te bellen?

Is fulltime met pensioen gaan – en je dagen slijten met een pina colada op de Malediven – het ultieme doel?

Nee! [lacht] Ik ben gek op werken. Dat klinkt tegenstrijdig, hè? Maar juist omdat ik het nu minder doe, kijk ik ernaar uit. Ik zal altijd blijven schrijven. En mijn man is gek op werken bij de radio dus hij zal daar ook altijd iets mee doen. Hij presenteert de ochtendshow bij Omroep Flevoland, spreekt voice-overs in en draait plaatjes op feestjes. Maar ons over de kop werken zullen we nooit meer doen. Als ik later oud ben, ga ik lekker op mijn kleinkinderen passen. Af en toe lekker naar Texel – of inderdaad naar de Malediven. Maar dan wel op budget. Het gaat me erom dat ik niet meer hoef te werken, zodat het voelt als een hobby. En bovendien: hoe ongezond is het om je tot je 67ste uit de naad te werken en dan opeens thuis te zitten?

Welke tips heb je voor beginners op dit vlak?

Stop met koffie- to-go, dure boodschappen doen om vijf uur ‘s middags omdat je barst van de honger, en al die andere last-minute-aankopen. Denk op maandag even na over je week. Wat ga je eten? Waar moet je naartoe? Heb je nog benzine? Zorg voor een volle tank, zodat je niet langs de snelweg hoeft te tanken. Alleen al één week vooruitdenken bespaart je zoveel geld.

