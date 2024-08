Een kijkje in het rennerskwartier van Zwarte Cross

Check al onze verhalen en video’s over festivals op deze pagina.

Op geen enkel festival in Nederland gebeurt zoveel random shit als op de Zwarte Cross. Topdarters spelen er een potje tegen elkaar tussen dragqueens en laagvliegende motoren, terwijl Adje aan het stagediven is, en acrobaten aan ballonnen over het festivalterrein zweven. Dankzij deze enorme chaos is de Zwarte Cross uitgegroeid tot het grootste festival van Nederland.

Maar los van alle artiesten en gekke acts is de cross is nog altijd het kloppend hart van het festival. Op de crossbaan nemen professionele motorcrossers het tegen elkaar op in serieuze competities, maar ook amateurs mogen los gaan in allerlei speciale klassen, waarvoor ze hun eigen voertuigen uitdossen. Zo zie je er omgedraaide caravans, een enorme processierups met een jonko, of opgevoerde scootmobielen rondscheuren.

De amateurcrossers verblijven met hun zelfgemaakte wagens in het rennerskwartier. Daar wordt non-stop gesleuteld aan de wagens, bier gedronken en uitgebrakt. Fotograaf David Meulenbeld maakte er dit jaar een reportage van. Hij kwam terug met deze foto’s van onder andere een truck vermomd als haai, brommers met piemels, en maffende festivalgangers.