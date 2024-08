Rense de Boer maakt de allermooiste computerslakken op aarde

Voor ongeveer drie seconden zie je een glimmende slak ontspannen op een twijg middenin een idyllisch bos.

De slak is niet echt. Het bos eromheen ook niet, maar toch kan ik bijna de natte bladeren ruiken, zo echt ziet het er uit. Deze wereld is helemaal gemaakt in de Unreal Engine, een populaire tool om games mee te maken.

De kunstenaar hierachter is dezelfde man die eerder al de allemachtig mooie rotsblokken had gerenderd. Rense de Boer, voormalig technisch art director bij Battlefield ontwikkelaar DICE, creëert inmiddels zulke realistische omgevingen dat je begint te twijfelen over de noodzaak van echte dingen in de wereld. Een Matrix-staaf in m’n achterste is prima, als dit is hoe de wereld er dan uitziet.

In 2003 publiceerde Oxford Professor Nick Bostrom het artikel ‘Leef je in een simulatie?’, waarin hij het argument uiteenzet dat de kans groot is dat we allemaal kleine stukjes code zijn in een gigantische computersimulatie. De kans dat we die vraag: ‘waarom zijn we hier’ definitief kunnen beantwoorden is niet zo groot. Als je het realisme van deze filmpjes ziet, rijst de vraag: wat maakt het uit.

Nvidia heeft de Boer twee Geforce 1080 Ti grafische kaarten gegeven om de omgeving er nog wat scherper uit te laten zien. Je ziet elk schaduwtje, elke mosaantasting, en je kan elk streepje licht zien dansen. De Boer gebruikt een techniek die photogrammetrie heet. Hij stapelt een serie foto’s van de objecten – bladeren, varens – en combineert ze om realistische diepte te creëren. En omdat ik weet dat mensen willen weten wat voor slak dit is: het is de Limax maximus, dat letterlijke “grootste slak” betekent.

Check het werk van Rense de Boer hier.