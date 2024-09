Wetenschappers zochten uit in welk land mensen het meest hardcore indrinken

Indrinken, een bodem leggen, noem het wat je wil – we beginnen allemaal de avond graag vroeg. Of je nou je sterke drank overschenkt in een leeg waterflesje om mee naar binnen te smokkelen of nog snel een flesje bier at op de fiets, ons alcoholpromillage is vaak al flink hoog voordat we überhaupt op het feestje zijn beland.

Maar hoe hoog dan precies? Wint Nederland het van andere landen? In welk land gaan mensen het hardst voordat ze de deur van de kroeg of club binnenstappen? Zouden het de Duitsers zijn met hun klotsende bierpullen, de Polen die al vodka bij het ontbijt drinken of misschien toch de Fransen met hun overdaad aan rode wijnen? Dankzij enkele wetenschappers hoeven we over die levensbelangrijke vragen niet langer onze hoofden te breken. Zij hebben hun kostbare tijd ingezet om uit te zoeken welke landen het hoogst staan op de indrinkladder.

Videos by VICE

Door middel van een enquête ondervroegen wetenschappers 65.126 mensen van 25 landen over hun drankgebruik. De resultaten werden vorige week gepubliceerd in het Drug and Alcohol Review en daarin kroonden de wetenschappers – tromgeroffel – Ierland tot glansrijke winnaar: maar liefst 85,4 procent van de 1.883 Ierse deelnemers lusten gaan aan de drank voordat ze uitgaan.

De tweede plaats gaat naar de zuiplappen van Noorwegen, waar 80% alvast begint te drinken voor ze de deur uitgaan. Nieuw-Zeeland en Denemarken volgen met 87,7% en 76,2%, en Engeland verovert de vijfde plaats: driekwart van die deelnemers gaven toe dat ze zich laddertjezat zuipen voordat ze de deur uitgaan.

Aan het andere eind van de dranktunnel staat Griekenland, met het laagst aantal mensen dat indrinkt – slechts 17,7% zet daar een fles op tafel voor het stappen.





De onderzoekers hoopten via deze enquête te ontdekken welke elementen ervoor zorgen dat mensen thuis indrinken. Ze concludeerden dat hoewel indrinken een wereldwijd fenomeen is (geen grap), het percentage van indrinkende mensen in een land varieert afhankelijk van de prijs van de drank en hoeveel zware drinkers er op dat moment zijn. Het onderzoek legt dat uit: “Hoe meer mensen zwaar drinken in een land, hoe hoger het percentage indrinkers […] In landen waar alcohol goedkoop is, zijn er meer mensen die grote hoeveelheden drinken, en daardoor ook meer mensen die indrinken. In landen waar drank duurder is, werd het tegenovergestelde vastgesteld.”

Over Nederland kunnen we concluderen dat we tot de gezellige middelmaat behoren. Ons indrinkgedrag is niet extreem buitensporig, maar nog wel genoeg aanwezig om niet ergens onderaan de rangschikking te bungelen. Waar we dan wel weer hoog op scoorden, was het gebruik van lachgas. Iets minder dan een derde van de Nederlandse deelnemers gaf toe wel eens een ballonnetje in handen gehad te hebben, maar dat zal iedereen die ooit al op Koningsdag of een willekeurig huisfeest is geweest nauwelijks verbazen.