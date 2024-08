Hoe dit restaurant open kan blijven tijdens de lockdown

Wie het beu is om afhaalmenu’s in zijn eigen keuken, living of camper op te peuzelen, kan in Dinant nog steeds terecht in een echt restaurant. Met toestemming van de provincie weet restaurant ‘Les Amourettes’ er het horecaverbod te omzeilen.

Het lijkt wel de technische zone van een Italiaanse rallywedstrijd als je op Place Saint-Nicolas in Dinant richting ‘Les Amourettes’ kijkt. Zeven Fiat 500’s in verschillende kleuren staan te pronken voor het restaurant. Dankzij de kleine Italiaanse wagentjes kunnen eigenaars Alberto Serpagli en Florence Prignon tijdens de lockdown toch nog nauw contact houden met hun klanten.

Alberto Serpagli en Florence Prignon, de uitbaters van ‘Les Amourettes’

Tot volgende maand volzet

Om het restaurantgevoel in ere te houden, kunnen klanten van ‘Les Amourettes’ voor 15 euro één van de zeven plastieken Fiat 500’s huren. ‘De wagentjes zijn vanbinnen gezellig ingericht en hebben een kleine verwarming om de winterkou buiten te houden’, vertelt Florence. Eens de klanten gesetteld zijn, kunnen ze met een app hun bestelling elektronisch doorgeven aan de keuken van het restaurant. ‘De Fiat 500 beschikt over een coronaproof luikje langs waar we de maaltijd ingepakt in een take-away-verpakking overhandigen. En uiteraard kunnen de huurders er ook iets bestellen om te drinken’, lacht ze.

Twee Fiat 500’s van ‘Les Amourettes’

In de wagentjes kunnen maximaal vier personen plaatsnemen. ‘Door de huidige restricties mogen de mensen alleen maar met hun gezinsbubbel van vier komen eten’, zegt Florence. Dat mensen hunkeren naar de opening van de horeca merkt ze aan het aantal reservaties. ‘Momenteel is alles volzet tot volgende maand.’

Openbare ruimte

Met het nieuwe concept trekt het restaurant een heleboel nieuwe klanten aan. ‘Het is niet alleen ons vast cliënteel dat we hier over de vloer krijgen’, vertelt Florence. Het restaurant mag ook regelmatig nieuwe klanten uit de streek rond Charleroi, Bergen en Luik verwelkomen. ‘Al komen die vooral ‘s middags, want met de huidige avondklok moeten ze tegen 22 uur thuis geraken’.

Nadat het crisiscentrum midden januari het eten van afhaalmaaltijden in campers op de parking van restaurants uitdrukkelijk verbood, is Namen de enige provincie in België waar een alternatieve vorm van uit eten gaan toegestaan is. Naast ‘Les Amourettes’ pakken ook ‘Brasserie De Fagnes’ in Couvin en ‘Matthias and Sea’ in Gerpines uit met een soortgelijk concept. Het grote verschil schuilt zich in de toelating die provincie Namen geeft om de openbare ruimte te benutten. ‘Het zou niet mogen als het in onze eigen tuin was’, zegt Florence.

Hoewel Florence en Alberto tevreden zijn met het succes van hun drive-in, missen ze de sfeer en gezelligheid van hun eigen restaurant. ‘En het is binnen ook een stuk warmer om de mensen te serveren’, laat ze weten.

