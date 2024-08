Richie Hawtin opent ADE en jij kan er nu naar kijken vanuit je luie stoel

Zit je al een paar dagen met een nerveus gevoel op je bureaustoel te wiebelen? Kan je al wat nachtjes niet meer slapen vanwege je veel te drukke planning deze week? Heb je afgelopen weekend niets gedaan om je energie te sparen en baal je daar nu stiekem een beetje van? Haal dan maar rustig adem: ADE is officieel begonnen dus het plezier van veel te veel feestjes bezoeken binnen een week kan eindelijk aanvangen.

Richie Hawtin knalt daarom nu, as we speak, het spreekwoordelijke dak eraf op de Nieuwmarkt, en jij kan daar live naar kijken vanuit je luie stoel. Of je stapt snel op de fiets om erbij te zijn. We houden je niet tegen. De technolegende draait tot acht uur ’s avonds, dus je hebt nog even. Kijk hieronder naar de stream.

