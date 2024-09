Richie Lopez fotografeert vrouwen in alle soorten en maten

Meer dan vijf jaar geleden spraken we de Rotterdamse fotograaf Richie Lopez al over zijn werk en zijn eindeloze fascinatie voor vrouwen. In de tussentijd is er weinig veranderd, en fotografeert Richie nog steeds het liefste vrouwen met weinig kleren aan. Zijn foto’s worden binnenkort ook gebundeld in een boek, dat uitkomt in een beperkte oplage van 350 exemplaren. Bekijk hieronder alvast een selectie van Polaroids en analoge foto’s die misschien wel of niet het boek gaan halen.

Volg Richie Lopez op Instagram.