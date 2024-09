Ricky Staggs en zijn ontblote bovenlijf zijn hypnotiserend in de clip voor ‘Komma’s’

Toen Ricky Staggs ons zijn eerste EP LMOBS begin februari stuurde, noemde hij het ‘de beste r&b-tape van het jaar’. Ik wist toen nog niet of het gezonde zelfvertrouwen was of een bizarre overschatting, maar mijn aandacht had hij. Toen ik de plaat opzette was ik meteen verkocht. Het is nog veel te vroeg om het de beste tape van het jaar te noemen, maar wat mij betreft is de EP van Staggs nu al een van de beste debuten van 2017.

Ricky neemt je zeven nummers lang door een turbulente relatie heen en liefdesverdriet heeft lang niet meer zo sexy geklonken. Zijn getergde auto-tune uithalen passen perfect bij de melancholische gepolijste producties van zijn broer Frank van der Schoor, die ook beats maakte voor SMIB. Al na het eerste liedje krijg je zin om met waterige ogen je ex te bellen om mooie herinneringen op te halen. Jullie zijn bij dezen gewaarschuwd.

Videos by VICE

Vandaag zie je hier Ricky Staggs’ eerste clip voor Komma’s, die door Piet Langeveld en Obinna Mgbado is geschoten. In de video zie je de artiest in een lege loods staan naast een Ducati, terwijl hij zijn meisje vertelt dat ze geen geld meer van hem krijgt. Ik weet niet precies waarom, maar het geheel is hypnotiserend. Misschien komt het doordat hij met ontbloot bovenlijf lijpe dansmoves op ons gooit alsof hij Usher in de jaren negentig is.

Beluister Ricky Staggs debuut ‘LMOBS’ hieronder: