Ricky Staggs is een geboren ster in de video voor ‘Laat Me Op Blauw Staan’

Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat Ricky Staggs nu al ergens hoog in de charts zegeviert en alle concurrentie ver achter zich heeft gelaten. De Amsterdammer zingt, danst en ziet eruit als een popster die al meerdere fold-outs heeft gehad in tienerblaadjes, maar toch kan hij nog gewoon over straat zonder dat hij een meute fans hoeft te ontwijken. Heel lang kan dat niet meer duren, en het bewijsstuk voor deze voorspelling is zijn nieuwe video voor Laat Me Op Blauw Staan.

In de clip die geregisseerd werd door Thomas Born beweegt hij zich elegant door de Stadsschouwburg Amsterdam en stort hij zijn gebroken hart uit met een lading zwoele autotune – het prestigieuze podium staat hem alsof hij nooit ergens anders heeft gespeeld. Bekijk de clip hierboven en houd alvast een plekje boven je bed vrij voor die Hitkrant-poster die waarschijnlijk niet lang meer op zich laat wachten.