Rihanna’s video voor ‘Kiss It Better’ is hier inclusief enkele tepels

Herinner je je nog dat Rihanna van Instagram werd geweerd? Misschien dat je dacht dat daarmee de hoogtijdagen van Rihanna die haar tepels toont over waren, maar niets is minder waar. De tepels zijn terug, zij het niet op Instagram maar op Youtube waar sinds gisteren haar video voor Kiss it Better is te vinden, die dan weer het beste valt te omschrijven als ‘sensueel’ of misschien nog beter ‘godver, Rihanna’.

Kiss It Better gaat zonder weinig omhaal over orale seks. Als je dat nog niet doorhad, wordt die boodschap visuele kracht bijgezet met wat dobbelstenen die over haar venusheuvel rollen. Vanaf daar zie je veel gekronkel, veel tepels en veel momenten waarop Rihanna de allercoolste persoon op aarde lijkt. Daarbij wist je al dat het een vet nummer is, dus er is geen reden níet naar de video te kijken. Doe het, en doe het hieronder: