Laat je Lures maar thuis, nerds: Rihanna staat geen Pokémon toe tijdens haar shows

Pokémon Go lijkt alweer op zijn retour. De aandelen van Nintendo kelderen gigantisch omdat een paar naïeve investeerders hun research niet deden en nu heeft ook Rihanna zich tegen de virtuele beestjes uitgesproken.

Op beelden geschoten tijdens Rihanna’s optreden in het Franse Lille maakt ze het nieuwe beleid bekend: ze staat geen Pokémon toe. “I don’t want to see you texting your boyfriends or your girlfriends. I don’t want to see you catching any Pokémons up in this bitch”, zegt ze. Opvallend is dat ook zij de veelgemaakte fout maakt om ‘Pokémons’ als meervoud te zien in plaats van ‘Pokémon’, maar wellicht is het een bewuste zet. Bekijk de beelden hieronder.