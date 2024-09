Rihanna’s nieuwe single ‘Sledgehammer’ is van epische proporties

Rihanna brengt haar nieuwe single Sledgehammer uit en nee, het lijkt op geen enkele manier op het nummer van Peter Gabriel. De track komt op de Star Trek: Beyond-soundtrack te staan en het is haar eerste samenwerking met Sia sinds Diamonds. Het resultaat is van epische proporties en daarmee willen we zeggen: succes met het halen van al die noten als je het liedje onder de douche gaat zingen.

Billboard meldt dat Rihanna in 2014 het volgende tweette: “You’re just another brick and I’m a sledgehammer”. Dat kan een paar dingen betekenen: a) niks b) dat de track eigenlijk voor ANTI bedoeld was of c) dit nummer heeft er twee jaar over gedaan om het daglicht te zien. Hoe het ook zij, het was het allemaal waard.

Beluister Sledgehammer hieronder en als je nog wat verder scrolt kun je de trailer van de nieuwe Star Trek-film bekijken waar de muziek bij hoort.