De geilste huidplooien van De Nachtwacht staan in ultrahoge resolutie online

Nu de pandemie ons dwingt om van elkaar af te blijven, lijden mensen massaal aan huidhonger. Aanrakingen zijn “een eerste levensbehoefte”, en wie niet vaak genoeg zachtjes wordt geaaid, raakt al snel gestresst en bang. Dat is slecht nieuws voor mensen zonder vaste speekseluitwisselingspartner, die ook de coronaregels niet willen overtreden. Wanhopige singles schreven al opiniestukken met titels als ‘seks is een mensenrecht’. Gelukkig zijn er alternatieven, zoals influencer-naaktfoto’s op OnlyFans, of over je buik strelen bij wijze van zelfcompassie. Nu is het ultieme middel tegen huidhonger eindelijk daar: een foto van De Nachtwacht in extreem hoge resolutie.

De Nachtwacht leek onbereikbaarder dan ooit. Al jarenlang zit het meesterwerk verborgen achter een laag vuil en een gigantische massa fotograferende toeristen, en daar kwam recent ook nog een glazen restauratiekas bij, waardoor het nog moeilijker was om dichtbij de stoere schutters, het mysterieuze meisje en de spookhond te komen. Door de coronacrisis ging het Rijksmuseum bovendien dicht, en moest de onthulling van de gerestaureerde Nachtwacht worden uitgesteld. Maar sinds vandaag is-ie van heel dichtbij te bewonderen, op internet. De online-versie van De Nachtwacht is bedoeld voor wetenschappers, die dan vanuit huis de details kunnen bestuderen, maar andere mensen mogen ook meeloeren.

De meest hoogstaande en vernieuwende technologie werd ingezet, volgens de met futuristisch jargon doorspekte beschrijving op de site van het Rijksmuseum. “Het imagingteam van het Rijksmuseum heeft onder leiding van datascientist Robert Erdmann 528 foto’s van De Nachtwacht gemaakt, die met behulp van neural networks digitaal aan elkaar werden genaaid. De afbeelding bestaat uit in totaal 44,8 gigapixels (44.804.687.500 pixels). De afstand tussen de pixels is 20 micrometer (0,02 mm),” zo staat er geschreven.

De grote vraag is: wíl je De Nachtwacht eigenlijk wel van zo dichtbij zien? Het antwoord is: ja. Natuurlijk. Ondanks de pestepidemieën in Rembrandts tijd staan de schutters lekker knus bij elkaar, maar van een afstandje lijkt De Nachtwacht toch een beetje op een stijf staatsieportret. Van dichtbij wordt het echter een zeer intieme, zelfs geile bedoening. Je kunt het zweet tussen de harnassen en de oksels bij wijze van spreken ruiken. Hieronder verzamelende ik een paar van de mooiste huidplooien die je oxytocineniveau tot grootse hoogte zullen opstuwen.

Alle onderstaande beelden zijn screenshots uit de foto (© 2020 Rijksmuseum Amsterdam).

De hangwang van Paulus Schoonhoven.

De onderkinnen van het meisje.

De ferme gok van musketier Jan van der Heede.

De wal van Frans Banninck Cocq

De lipjes van Jan Adriaensen Keijser.

De vingerspleten van Frans Banninck Cocq

Het kuiltje in het gezicht van Barent Harmansen Bolhamer.