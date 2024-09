Rik Annema hangt met Skrillex en schrijft hits voor Zuid-Koreaanse boybands

De Amsterdamse songwriter Rik Annema heeft twee bizarre jaren achter de rug. Hij maakte samen met zijn vaste schrijfpartner Cimo Fränkel een wereldhit samen met Kris Kross ( Sex), werkte met Skrillex in Seoul, en hielp boyband NCT 127 naar nummer één in Zuid Korea, waarbij die groep ook in de World Music-charts van Billboard belandde.

Misschien ken je Rik nog wel als zanger en gitarist van de indierockband A Silent Express, toen hij nog droomde van een leven als rockster. De band kwam ver (Will I Be Around was in 2010 de meest gedraaide single op 3FM), maar de echte doorbraak bleef uit. Rik verlegde zijn focus. “De dancewereld zat tweeënhalf jaar geleden in een overgangsfase, die guys hadden ineens echte liedjes nodig. Toen dacht ik: daar zit de ruimte, let’s go”, vertelt hij mij terwijl we wat dronken in een Amsterdams café.

Videos by VICE

Hij had al snel door dat Nederland een te kleine markt was. “Tenzij je zoals John Ewbank alle hits voor Marco Borsato schrijft, dan kan het wel. Wij worden hier eigenlijk gedwongen om de grens over te gaan, anders lukt het niet.” Zijn respect voor jongens als Afrojack is groot; zij hebben de deuren wagenwijd opengezet. Nederlanders worden ineens heel serieus genomen in de internationale muziekwereld. Zeker als je zoals Rik co-writer bent van Sex, een liedje met bijna vierhonderd miljoen streams op Spotify.

Lees verder op Noisey.