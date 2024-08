Ril even lekker met ons mee om dit verschrikkelijke langwerpige ei

Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn sinds ik het huiveringwekkende langwerpige ei heb ontdekt.

Dat ding is een cilindervormige staaf gekookt ei; het ziet er een beetje uit als een koker waar je een poster in bewaard. Stel je voor, je neemt een kip en modificeert dat beest zo erg dat het PVC-buisvormige eieren uitpoept. Angstaanjagend.

Ik ben heus geen snob die moeilijk doet over hoe eten wordt bereid, maar dit ei doet pijn. Je kunt van alles met het ding doen: pocheren, bakken, klutsen of maak er een omelet van. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos, je zou haast zeggen grenzeloos. Maar het langwerpige ei is toch echt een grens waar niemand overheen had mogen gaan.

Volgens Food & Wine bestaat het langwerpige ei al sinds 1974 en werd het op de markt gebracht door een Deens bedrijf met de naam Danæg. Zij verkopen het product nog steeds. Het is ooit geboren dankzij een machine die SANOVO 6-32 heet. Het doel van de staaf is best logisch: je kunt er plakjes ei van snijden die altijd even groot zijn, in plaats van de verschillende formaten die je bij een klassiek ei krijgt. Handig!

De mensen achter KnowYourMeme hebben het gedrocht in 2013 weer in de schijnwerpers gezet, toen een video van de fabriek waar de langwerpige eieren worden gemaakt, kwam bovendrijven. Zowel Danæg als SANOVO hebben geen reactie gegeven op de vragen van MUNCHIES over waarom dit gedrocht bestaat.

Ik snap trouwens dat het niet echt netjes van me is om zo openbaar te walgen van iets waar andere mensen misschien gewoon van genieten.

Het is een nieuw soort culinaire journalistiek die ik nooit begrepen heb. Tot nu toe dan.

Maarre, zin om zelf zo’n culinaire staaf te maken? Er zijn een heleboel filmpjes op YouTube die je precies uitleggen hoe je te werk moet gaan.

“Maak meteen je langwerpige ei thuis,” beweert het kanaal Cookist. “Beste Langwerpig Ei Video | Langwerpige Ei Show,” bij ‘KeefCooks’. “Zo Maak Je Langwerpige Eieren – Maak Makkelijke Cilindervormige Eieren!!!” roept ‘Whats4Chow’. (Whats4Chow, wil je alsjeblieft niet zo tegen me schreeuwen? Bedankt)

De video die je hier onder ziet is mijn favoriet en is van ‘HungryGuyRecipes.’ In de video tovert de gozer een kat (?) uit een wasmand (??) voor hij gaat koken terwijl de sfeer er extra lekker in komt door een instrumentale versie van Dancing Queen op de achtergrond.

Heerlijk.

Hoe dan ook, in de meeste video’s gebeurt eigenlijk hetzelfde: je scheidt de eierdooier van het eiwit. Je klutst ze even flink los van elkaar. Kook wat water. Smeer een buisvormig glazen object in met olie zodat het ei genoeg glijmiddel heeft om heel uit de vorm te glippen zonder scheurtjes. Dompel het glas in het water. Gaar het eiwit. Druk nu met een dunnere buis de kern uit het gestolde wit en giet het eierdooiermengsel in de opening. Wacht tot de dooier gaar is. Haal van het vuur. Snij in plakken. Serveer.

En daar zijn ze: jouw eigen kleine, sexy, gelijkvormige plakjes gekookt ei.

Als dit je ding is, leef je lekker uit. Mensen maken het niet voor niets al 44 jaar.