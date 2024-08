Rina Stoop runt al zeventien jaar het spelershome van Excelsior

VICE Sports interviewt tijdens het EK Vrouwenvoetbal Nederlandse vrouwen die al jarenlang achter de schermen werken in de voetballerij, van de directietafel tot het spelershome. Dit is het tweede interview van de serie.

Excelsior heeft misschien wel het gezelligste spelershome van de Eredivisie. Dat komt door Rina Stoop (60), een echte Rotterdamse die er al zeventien jaar de baas is. Rina zorgt dat het spelershome lekker huiselijk is en de spelers elke dag wat goeds te lunchen hebben na de ochtendtraining.

Videos by VICE

Rina vindt dat een spelershome vooral een plek moet zijn waar iedereen in een ongedwongen sfeer kan relaxen. De sfeer is er zelfs zo ongedwongen dat de spelers regelmatig grappen uithalen met Rina, of bijvoorbeeld met haar soep. Gelukkig kan ze er altijd hartelijk om lachen. Voordat Rina bij Excelsior werkte, wist ze niks van de voetbalwereld, maar nu is het haar thuis geworden.

Lees verder op VICE Sports.