Braziliaanse drugsdealers zijn dol op sociale media

In een poging de drugshandel en misdaad tegen te gaan, plaatsen de inwoners van Braziliaanse buurten foto’s en video’s van ruzies tussen bendes op het internet. Deze video werd gemaakt door de plaatselijke bevolking tijdens een vuurgevecht dat twee uur duurde en bewijst dat er duidelijk wat wrijving is tussen de bendes CV (Comando Vermelho) en TCP (Terceiro Comando Puro) in de sloppenwijk Vila Kennedy in Rio. Het is een waarschuwing naar anderen om vooral uit de buurt te blijven van dat gebied.



Maar de bendeleden kunnen er zelf ook wat van. Ze gebruiken platformen als Facebook, YouTube en WhatsApp om met hun macht te pronken en hun vijanden te bedreigen. Een lokale krant gebruikte de profielen van bendeleden als “Lacosta” en “Dennis” als bronmateriaal voor een artikel over de rivaliteit en strijd om het grondgebied in de bergen. Hoewel beide mannen volgens de geruchten zijn aangehouden door de politie, blijft Dennis zijn profiel regelmatig updaten – maar hij heeft nog steeds mijn vriendschapsverzoek niet geaccepteerd.

In 2012 werd er een verdachte, bekend als “Shrek”, gearresteerd nadat hij was herkend op foto’s die hij op Facebook had geplaatst. En net zoiets gebeurde later dat jaar toen Nando Bacalhau – een drugsbaron uit Chapadão – een reeks foto’s op internet zette met daarop zijn bodyguards, wapens, gouden kettingen en harem aan vrouwen, ondanks de fikse beloning die op zijn voorhoofd stond. Kort na het plaatsen van zijn album werd hij opgepakt.

Het kostte niet veel moeite om andere profielen van gezochte criminelen te vinden, zoals Marcelo Santos das Dores – die volgens zijn profiel meesterlijk goed kan tongen. Marcelo staat momenteel geregistreerd als voortvluchtig, maar hij lijkt zich gezien zijn activiteit in februari weinig aan te trekken van zijn status als gezochte man.

Snuffelend tussen deze accounts, waarvan er een aantal duidelijk nep waren, merkte ik dat er ook veel communicatie met andere verdachten plaatsvindt. Er worden doodleuk berichten op de tijdlijn van gezochte criminelen geplaatst, en in groepen en op pagina’s delen bendeleden informatie en bedreigingen – bijna net zo gemakkelijk als mijn tante haar zeshonderd vakantiefoto’s van Mallorca post.

Tussen de foto’s keert het symbool van Batman vaak terug – dat staat voor Marcio Jose Sabino Pereira, een TCP-leider die werd neergeschoten in 2012. Gebruikers eren hem met foto’s van beschilderde wapens en cocaïnezakjes met het Batman-logo.

Natuurlijk hebben deze jongens, zoals alle mensen, ook een zachte kant. De dreigementen die ze richting de autoriteiten uiten, gaan meestal gepaard met de disclaimer dat wat ze doen uiteindelijk altijd voor het welzijn van hun gemeenschap is.



