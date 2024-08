Zaterdag was een belangrijke, maar ook droevige dag voor Nederlandse black metal

Hoewel afgelopen zaterdag een zeer belangrijke dag was voor Nederlandse black metal, was het ook een droevige. Roadburn – dé plek voor de experimentele, vernieuwende en onderbelichte varianten van hardere muziek – kwam samen met het overlijden van een lokale blackmetal-held: Michiel Eikenaar (42). De zanger van band NIHILL (waarvan de muziek ver buiten Nederland geluisterd wordt) overleed afgelopen vrijdag aan de gevolgen van kanker, en laat een vrouw en twee kinderen achter. De groep werkte aan een nieuw album, Seven Trumpets Of Doom, maar die gaat niet meer uitkomen, meldt bandlid Vincent Koreman op Facebook.



Het Tilburgse festival was zijn plek, en zijn afscheid hing afgelopen zaterdag dus ook in de lucht. Een andere blackmetalband waar Eikenaar in actief was is Dodecahedron, die afgelopen zaterdag ook op het affiche stond, samen met genre-genoten Witte Wieven, Turia, Laster, Terzij de Horde en Maalstroom. Bijna alle teksten van deze band zijn geschreven door Eikenaar, en zanger William van de Voort neemt het al enige tijd van hem over. Omdat dit de muziek is van de overleden muzikant, ontbrak het tijdens de show van Dodecahedron niet aan emoties. Tranen rolden over verschillende wangen in het publiek, en het medeleven, het verdriet en de pijn van de mensen die de muzikant kenden was voelbaar. Het was droevig om te zien, maar op een manier ook een mooie en eervolle wijze om zijn werk en persoon te vieren.

Bekijk hieronder de foto’s van Roos Pierson, die de verschillende shows van deze avond heeft vastgelegd.

Videos by VICE

Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.