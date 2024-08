Roadman Shaq reageert op de haatcomments onder ‘The Ting Goes’

Al sinds de begindagen van rap worden vuurwapengeluiden op organische wijze in lyrics meegenomen. Je kent het wel: een ‘pow!’ hier, een kleine ‘boem’ daar, en misschien zelfs een bescheiden ‘brrrap’. Maar als je niet onder een steen hebt geleefd, weet je dat dit concept totaal gerevolutioneerd is door Roadman Shaq, die door zijn internetfaam zijn naam heeft veranderd naar Big Shaq. Het internet implodeerde zoals nooit tevoren door dit filmpje, en de memes en comments vlogen je vervolgens om de oren. Wij gaven Big Shaq de kans om te reageren op deze youtube-reacties. De woordkunstenaar heeft het onder meer over borstvoeding, The Lion King, sausjes en uiteraard ’the ting’. Bekijk de video hierboven.