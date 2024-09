Robin de Puy schoot deze portretten met een waterdruppel als lens

Water en camera’s klinkt als een slechte combinatie, maar toch kunnen de twee prima samengaan. Je kunt bijvoorbeeld een emmer water over de camera van je vervelende buurman donderen, maar je kunt met water ook gewoon fotograferen. Robin de Puy zou immers onze Fotograaf des Vaderlands niet zijn als ze niet een stel portretten kon schieten met een waterdruppel als lens. En dat is precies wat ze deed in haar serie The Purest Picture.

Ze werkte samen met een team van wetenschappers van Etulipa, die een volledig nieuwe camera ontwikkelden voor een project van Spa. Dat klinkt al snel al een soort promopraatje, om te benadrukken hoe zuiver het water van Spa is. En dat is natuurlijk ook precies wat het is. Toch is het vet dat na maanden onderzoek en experimenteren een volledige nieuwe camera en vorm van fotografie is ontstaan. Tel daar wat dromerige foto’s van Robin de Puy bij op en je hoort me bijna niet meer zeuren over promopraatjes.

De zelfgebouwde camera werkt eigenlijk verrassend simpel. De druppel water ligt op een waterafstotend plaatje om hem bol te houden, en wordt met behulp van een klein beetje stroom uitgerekt. Op die manier kun je de vloeibare lens scherpstellen. Het enige nadeel is de langzame sluitertijd, wat betekent dat modellen wel even stil moeten zitten. Maar dat kunnen Tess Milne en Manuel Broekman wel. Kijk maar:

