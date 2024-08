Robots strelen mensen zachtjes tijdens sexy muziek om te zien of het ze opwindt

Als je naar een tedere slaapkamerjam luister maakt het misschien niet zoveel uit of het een mens of een robot is die je streelt. Van beiden ga je zwijmelen.

Om te ontdekken hoe mensen reageren op muziek en aanraking hebben wetenschappers van het Max Planck Instituut voor menselijke cognitie en hersenwetenschappen een serie experimenten opgezet. De set-up was als volgt: mensen luisteren naar sexy jams terwijl ze teder werden geaaid met een borstel door een robotmot.

Deelnemers luisterden naar 40 nummers zonder tekst: 20 daarvan waren “behoorlijk sexy” en 20 “niet echt sexy”. Hun arm was door een soort gloryhole in de muur gestoken zodat ze niet konden zien wie ze aaide. Aan de andere kant van de muur draaide een machine aan een wiel met een borstel die zachtjes de onderarm van de deelnemer streelde.

In de eerste twee experimenten kregen de deelnemers niet te horen door wie ze werden aangeraakt. Maar tijdens de procedure was er altijd een assistent aanwezig in de kamer. Logischerwijs dachten mensen dat ze werden aangeraakt door de assistent. En hoe opwindender de muziek, hoe meer opgewondener de deelnemers werden.



In het derde experiment speelden de onderzoekers open kaart en wist iedereen dat ze geaaid werden door een robot. Maakte niet uit, zo bleek: mensen werden alsnog opgewonden. Als de muziek maar geil genoeg was.

Hoofdonderzoeker Tom Fritz vertelde in een mail dat niet iedereen dezelfde muziek als “sexy” of “niet sexy” omschreef. “Maar muziek verandert wel unaniem onze perceptie de betekenis van een aanraking. Sommige eigenschappen van muziek worden geprojecteerd op de aanraking en dat illustreert ook de evolutionaire relevantie van muziek als sociale technologie.”

Als je het zo leest lijkt dat misschien logisch. Maar muziek word tegenwoordig vaak gezien als entertainment, of “auditory cheesecake,” zoals Fritz het omschrijft, maar het is onlosmakelijk verbonden met het menselijk zijn. Als muziek kan leiden tot succesvolle voortplanting tenminste – zelfs al zou dat in de toekomst misschien met een robot zijn.

We staan alleen nog aan wel aan het begin: een draaimolen met een borstel in een kamertje met een gloryhole. Geil!