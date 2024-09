Rock-‘n-roll-bacchanaal ‘Last Night On Earth’ maakt een terugkeer in Den Haag

Een jaar geleden riepen wij van Shaking Godspeed en Death Alley op om het starre en verlammende Hollandse popzaalkeurslijf te doorbreken. Om recht te doen aan de haast onstilbare honger van het snel groeiende en verbredende Nederlandse rockpubliek, ageerden we tegen vroege curfews en veiligheid-voorop-mentaliteit die rock-‘n-roll al veel te lang in de wurggreep houden. Op Last Night On Earth werd rockers een totaalervaring geboden door bands eindelijk weer tot aan het ochtendgloren te laten spelen, en ze niet als proloog van een dertien-in-een-dozijn-dj-avond weg te zetten.

Op die eerste editie van Last Night On Earth werd massaal en met de volumeknop op 11 gehoor gegeven aan deze oproep. De Nederlandse betutteling werd in een stijf uitverkochte Marktkantine te Amsterdam tot in de vroege uurtjes een dikke vinger gegeven. De boodschap vanuit bands en publiek was kraakhelder: de nacht is bestemd voor rock-‘n-roll, rock-‘n-roll is bestemd voor de nacht.

Daarmee is de eerste slag gewonnen – dat moge duidelijk zijn. De strijd is echter nog lang niet gestreden, en de honger is nog lang niet gestild.

En daarom wordt de Mars op de Nacht deze zomer vervolgd, en wel in Den Haag. Op vrijdag 15 september zal het zweet van wellustige rocktieners en volhouwende rockbejaarden van de muren van De Besturing druipen. Met Death Alley, Shaking Godspeed, Dirty Fences, Birth of Joy, NEED, en Last Rites Orchestra x Santa Cruz zal de nacht zo lang duren als we zelf willen.

Op 15 september is live rock-‘n-roll het epicentrum van de nacht ­– precies zoals het bedoeld is. Op Last Night On Earth komt de vunzigheid van Sleazefest, de heftigheid van (wijlen) Speedfest, en de psychedelica van Roadburn samen in één smerige Haagse rocktempel. De huidige generatie rockfanaten zal door de energie van de bands de oneindigheid van de nacht in gelanceerd worden.

De afterparty begint om 7:00 ’s ochtends en vindt plaats op het Binnenhof – Henk Kamp is DJ.

Je kunt je kaartjes voor Last Night On Earth hier alvast bestellen.