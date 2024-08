Derrick Begay groeide op in het Navajo-reservaat in Arizona, in de Verenigde Staten. Daar wordt veel paardgereden, maar geen Navajo was ooit professioneel cowboy geworden. Totdat Begay het wél zover schopte. Hij werd een held voor de Navajo’s. Jonge cowboys kijken nu naar hem op, in de hoop ooit in zijn voetsporen te treden. VICE Sports maakte samen met Yeti Presents een portret van Begay.