Roelie Vuitton bezorgt je een fobie voor bossen in zijn nieuwe clip

Bossen doen het niet meer voor mij. Natuurlijk houd ik van de rust en de onmiskenbare geur van de natuur, maar ik heb te veel slechte horrorfilms gezien om nog te kunnen ontspannen tijdens een wandeling. Zo’n grote verzameling bomen is namelijk best eng. Achter elke beuk kan zomaar een gekke rover of een bloeddorstige beer opduiken die mij het leven zuur wil maken. Sinds vandaag is hier een nieuwe angst bijgekomen die misschien nog wel reëler is dan het tegen het lijf lopen van een roofdier: Roelie Vuitton met een masker op.



De video van zijn nieuwste nummer, genaamd Diep In Het Bos, speelt zich wonder boven wonder ergens diep in een bos af. Hoewel het een hartstikke mooi nummer is waar eerder liefdesverdriet vanaf spat dan woede of agressie, blijft het geheel een beetje luguber. Hache heeft deze clip geschoten, en het is het eerste voorproefje van de EP Brouwer & Haak die Roelie op 7 juli uitbrengt. Mocht je dat net als wij ontzettend sick vinden en het live willen zien? Dat kan, want hij staat op By The Creek Festival de dag erna. Geniet tot die tijd van Diep In Het Bos ft. Mist. Bekijk de clip hierboven.