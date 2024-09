Rogier van Appelsap vroeg producers om een soundtrack te maken bij zijn favoriete kunstwerken

Het Stedelijk Museum organiseert sinds vorig jaar exposities in samenwerking met creatieve Amsterdammers. Zo ook Rogier ‘de Reiger’ Smalhout, organisator van Appelsap, aka je favoriete festival. In een audiotour neemt hij je mee langs zijn favoriete kunstwerken in het Stedelijk, maar wat zijn tour zo interessant maakt, is dat hij bevriende producers om hulp vroeg. De tien kunstwerken die Rogier heeft geselecteerd hebben allemaal een eigen soundtrack gekregen. Wij spraken DJ Hyperlink, DJ Abstract en Jarreau Vandal over deze opmerkelijke samenwerking.

DJ Hyperlink

Videos by VICE

Maakte de track Wikileaks bij het kunstwerk Wikileaks van Metahaven



Noisey: Wanneer ben je voor het laatst naar een museum geweest?

DJ Hyperlink: Een jaartje geleden, toevallig ook een expo in het Stedelijk. Ik weet niet precies meer wat het was, maar ik kan me herinneren dat ik het wel interessant vond. Ik moest er stiekem ook van mijn meissie heen.

Heb je een favoriete kunstenaar?

Boris Tellegen vind ik heel tof, omdat hij in de graffiti is begonnen en het vanuit daar best ver heeft geschopt in de kunstwereld. Dat is een bewonderenswaardige prestatie als je het mij vraagt.

Rogier belt je op met de vraag of je muziek wil maken bij een kunstwerk. Mocht je zelf kiezen welk werk?

Nee, Rogier koos het uit en vroeg of ik ermee uit de voeten kon.

En?

Het viel me eerlijk gezegd een beetje tegen, maar het mooie was wel dat het een vrij synthetische, abstracte installatie is, en dat past heel erg bij de muziek die ik maak.

Jouw beats zijn vaak vrij donker en ik zie hier veel felle kleuren. Had je daar moeite mee?

Kleuren? Waren er veel kleuren? Ik ben kleurenblind man, haha. Dat weet ik niet.

Was dit makkelijker of moeilijker dan wanneer je met doorgesjeesde rappers in de studio zit?

Het heeft allebei wel wat. Met de boys van Yung Internet heb ik ook externe input, en hier kon ik mijn gang gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat het daardoor ook vrij vlot ging allemaal.

DJ Abstract

Maakte de track Go bij het kunstwerk Gismo van Jean Tinguely

Noisey: Heb jij een passie voor kunst?

DJ Abstract: Ehm…

Wees eerlijk!

Eigenlijk niet. Ik heb wel bewondering voor artiesten en wat ze maken, maar het is geen wereld waar ik me in verdiep. Ik heb wel een museumjaarkaart, dus ik probeer mijn leven wel te beteren. Het komt er alleen telkens niet van, het zit niet in mijn routine. Ik ben bijna altijd of aan het draaien, produceren of PlayStation aan het spelen.

Wat vind je van het kunstwerk dat je kreeg?

Ik was meteen geïntrigeerd. Het is een soort verroeste constructie met allerlei wielen, echt een lijpe installatie. Door die wielen ziet het eruit als de ultieme ‘go-machine’ en daardoor kreeg ik het idee om iets te doen met ‘gaan’ of ‘bewegen’. In de track hoor je een stemsample, die lijkt de hele tijd ‘just go with it’ te zeggen. Zelf heb ik ook vocalen ingezongen en die heb ik expres heel ‘rusty’ gemaakt.

Ik zou zeggen: gebruik die museumjaarkaart en ga lekker van je liedje genieten bij dat kunstwerk.

Ga ik zeker doen.

Jarreau Vandal

Maakte de track Horse Day bij het kunstwerk Horse Day van Mohamed Bourouissa.

Noisey: Maak jij naast muziek ook weleens kunst?

Jarreau Vandal: Ik heb vroeger veel graffiti gespoten, vandaar ook het alias Vandal, dus ja: ik hou me wel bezig met kunst en illustratie.

Naar wat voor soort kunst kijk je het liefst?

Heel veel verschillende dingen. Ik vind Dali’s werk bijvoorbeeld echt heel tof. Hij trekt je een mysterieuze wereld in en ik vind de manier waarop hij kleuren gebruikt ook heel sick. Die shit van Parra vind ik ook heel dope.

Waarom heb je ja gezegd tegen deze uitdaging?

Nou, sowieso omdat Rogier de Reiger het vroeg, haha. Hij heeft me veel geholpen in mijn carrière, dus ik kan nooit nee tegen hem zeggen. Daarnaast is het een onalledaagse opdracht en ik vind het een uitdaging om beeld en geluid elkaar te laten versterken.

Je hebt een foto van kunstenaar Mohamed Bourouissa gekregen, kende je hem al?

Nee, maar ik was er wel heel blij mee. Het is een sick beeld van een black guy die in een stedelijke omgeving op een paard zit. Het paard is ook helemaal versierd, het is blijkbaar echt een fenomeen dat horse tuning heet. Dan gaan ze gewoon stunten op een gepimpt paard.

Wat voor setting probeerde je te creëren?

Ik vond het een machtig beeld. Door het paard dacht ik aan hoe die vroeger in het leger werden ingezet, en daarom heb ik een soort marsdrum gesampled. Daaroverheen heb ik nog wat soulvolle blazers gezet om het liedje imposanter te maken. Ik denk dat ik de hoofdpersoon in het beeld nu heel victorious heb neergezet. Iedereen ervaart kunst op zijn eigen manier, maar ik hoop dat bezoekers mijn collabo met Mohamed Bourouissa kunnen waarderen.

De audiotour met tracks zijn van vrijdag 14 oktober tot en met vrijdag 11 november in het museum te volgen bij de kunstwerken. Daarvoor gebruik je je eigen telefoon met headset. Maar ook na die datum is de tour te beluisteren via Soundcloud.

Rogier’s selectie van kunstenaars met muziekproducers:

1. Karel Appel – FS Green

2. Martial Raysse – Rimer London

3. Nola Hatterman – Stevendepeven

4. Henri Matisse – Tom Trago

5. Willem Sandberg – Garrincha

6. Michel Quarez – Spasmatic

7. Mohamed Bourouissa – Jarreau Vandal

8. Studio Roosegaarde – Breach

9. Metahaven – DJ Hyperlink

10. Jean Tinguely – DJ Abstract