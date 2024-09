ROLLÀN​ claimt alvast zijn plek op de troon in de clip voor ‘Sowieso’

ROLLÀN is een naam die al tijden bij de Noisey-redactie rondspookt. Zijn hit Mbongo met Josylvio en Hef en de gruwelijke studiosessie die hij deed bij Rotjoch laten een enorme potentie zien, maar zo lang hij bleef tweeten over mogelijke stageplekken wisten we niet of we überhaupt in de nabije toekomst nieuwe muziek van hem mochten verwachten. Nu weten we het zeker: ja, we kunnen nieuwe muziek verwachten, en het is helemaal terecht dat we hyped zijn.

Vandaag mogen we bekend maken dat hij een samenwerkingsdeal heeft gesloten met Top Notch en Equipe Music, en dat de video voor zijn nieuwste single Sowieso hier in première gaat. ROLLÀN rapt op zijn kenmerkende manier in het Nederlands en in het Frans, en vraagt zich af wie het doet als hij in de zéro-cinq-huit. Ik heb na drie jaar HAVO m’n Frans laten vallen, maar kan genoeg verstaan om te begrijpen dat hij 058 bedoelt, de stadscode van Leeuwarden. Niemand doet het zoals hij daar, maar niet alleen in Leeuwarden. Je kan hem in de clip, gemaakt door Frank Telli, alvast op de troon zien zitten. Daar kan hij best nog een tijdje blijven zitten.

Bekijk het hier beneden: