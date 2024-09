Roman Neustädter is fel tegen homofobie in het voetbal

Meerdere profs volgden hem. Maar in het voetbal blijft het angstvallig stil. Meer dan twee jaar na de coming-out van Duitse international Thomas Hitzlsperger zijn er nog altijd bijzonder weinig voetballers geweest die uit de kast kwamen.

Het ergste is dat het er niet op lijkt dat dat binnenkort gaat veranderen. Het thema wordt doodgezwegen binnen voetbalbonden en verenigingen. Racisme wordt via enorme plakkaten op het veld onder de aandacht gebracht en vluchtelingen mogen voor de wedstrijden even hun verhaal doen, maar homofobie komt nauwelijks aan bod. Wat zegt dat over de profvoetballers zelf? Uiteindelijk hebben zij als eerste wat te zeggen, maar dat doen ze bijna niet.

Videos by VICE

Begin januari plaatste een fan onder een willekeurige instagramfoto van toenmalig Schalke-speler Roman Neustädter de reactie ‘homo’. Op dat moment besloot de 28-jarige verdediger in te grijpen. “Ik ben alle negatieve shit zat. Het is 2016. Als je racist of homofoob bent, fuck off van mijn Insta,” schreef hij in een reactie. VICE Sports sprak met hem over het mannelijke rolmodel in voetbal, kleedkamerpraat en de vraag wat er nodig is voor een coming-out in het profvoetbal.

VICE Sports: Een jonge instagramgebruiker noemde je ‘homo’, met als doel je te beledigen. Daarna heb jij zijn reactie openbaar gemaakt. Waarom heb je zo’n duidelijk standpunt genomen?

Roman Neustädter: Op dat moment was ik het helemaal zat. Het is beangstigend dat homo in 2016 nog als een scheldwoord wordt gebruikt. We doen heel liberaal in Duitsland, maar alsnog zeggen we dit soort dingen. Ik wilde de mensen die anoniem met beledigingen gooien even terechtwijzen en laten zien dat ik zulke uitspraken niet op mijn Instagram wil.

Weet je eigenlijk waarom jij met de term ‘homo’ beledigd wordt?

Misschien door mijn kapsel of omdat ik andere kleding draag? Ik weet niet wat er in mensen omgaat dat ze zulke haatreacties plaatsen. Het zijn te vaak jongeren die niet weten wat voor gevolgen het heeft. Ik had zelf ook niet verwacht dat mijn instagrampost zo veel aandacht zou krijgen in Duitsland. Ik heb me bij enkelen verontschuldigd, omdat ik niet wilde dat ik verantwoordelijk zou worden gehouden. Ik wilde alleen duidelijk maken dat homoseksualiteit normaal is.

Hoe kan je dat als prof aan jongere fans duidelijk maken?

Dat gaat altijd samen. De profs, die er net zo als ik tegenaan kijken, moeten zich vaak uiten en duidelijk hun mening laten horen. Daarbij hoort simpelweg de tegenstand van homofobe fans.

Is de reden voor zulke reacties misschien dat hun beeld van het rolmodel verandert? Veel voetballers zijn tegenwoordig net rocksterren, alleen verdienen ze nog iets meer.

Ik heb laatst een concert van Michael Jackson in Roemenië op DVD gezien. Daar worden er om de tien seconden mensen uit de menigte gehaald omdat ze zijn omgevallen. Wij zijn anders dan rocksterren, omdat wij bij een club spelen en deel van een veelzijdig team zijn. We zijn voor sommigen helden, maar voor anderen weer de vijand. Zulke rocksterren zijn we dus niet.

Hebben homoseksuele voetballers überhaupt een plek in het mannelijkheidsbeeld van fans?

Hier bij Schalke zien de toeschouwers graag dat je met overgave en agressie speelt. Maar ik probeer bijvoorbeeld iets netter te spelen, wat natuurlijk niet betekent dat ik zonder volledige overgave speel. Er zijn verschillende types op het veld en ik speel op mijn eigen manier. Zo moet je ook kijken naar homoseksuele spelers om dat te kunnen begrijpen. Zij zijn ook spelers die met hun hele hart en ziel voor de club spelen. Voetbal is een harde mannensport, wat een coming-out heel lastig maakt.

Wat moet er gebeuren om een speler uit de kast te laten komen?

Voor een individu is het lastig om uit de kast te komen. Er moet een enorme druk achter zitten wil je iemand zo ver krijgen om zoiets helemaal alleen te openbaren. Het zou helpen als er meerdere spelers gezamenlijk uit de kast zouden komen. Ik hoop dat dat in de komende jaren gebeurt.

Heb je al eens met een homoseksuele prof samen gespeeld?

Niet dat ik weet. Of ik heb het niet door, maar niemand uit één van mijn teams is ooit uit de kast is gekomen.



Spreek je met je team over homoseksualiteit?

Nee, eigenlijk niet. Alleen toen Thomas Hitzlsperger uit de kast kwam en de media daarover sprak, hebben we het er kort over gehad.

Hoe ging dat precies?

We waren op trainingskamp in Qatar en ik lag op de massagebank toen het bericht binnenkwam. We hebben gediscussieerd over wie het al eerder had kunnen weten. We hebben ons ook afgevraagd of het een goede beslissing was, of dat hij het juist eerder bekend had moeten maken. We vonden het in ieder geval dapper wat hij had gedaan.

Hoe dacht je er zelf over?

Ik heb me vooral afgevraagd hoe het geweest moet zijn om in die geheimhouding te leven en die angst voor onthulling de hele tijd met je mee te dragen. Ik kan het me niet voorstellen, maar ik denk dat het enorm lastig en zwaar is.

Waarom denk je dat er zo weinig profvoetballers uite de kast komen?

Ik denk dat de mensen in Duitsland simpelweg nog niet zo ruimdenkend zijn. Een voetbalcarrière duurt niet zo lang, dus de homoseksuele spelers vragen zich dan af of ze het waard vinden om tijdens hun carrière al die aandacht te verwerken. Het nieuws zal nationaal worden, misschien nog wel verder dan dat. De speler staat dan in de absolute focus. Stel je voor wat er dan bij een uitwedstrijd gebeurt.

Wat gebeurt daar dan?

Ik kan niks met zekerheid zeggen, maar de fans van de tegenstanders zoeken altijd een eigenschap waar ze zich tegen kunnen verzetten. Dat laten ze horen als je de bal tien meter boven het doel schiet. Deze factoren kunnen dan in extreme mate toenemen.

Kunnen ze het niet aan hun teamgenoten toevertrouwen?

Het is extreem lastig, omdat we in de kleedkamer daar niet over praten. Iedereen is iedere dag met de jongens samen. Misschien hebben homoseksuele spelers de angst dat teamgenoten er verkeerd op reageren of dat ze niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. Maar ik denk dat het voor ons geen probleem is. Ik ken ook homoseksuele mannen en kan daar gewoon mee om gaan.

Hoe zou je reageren als een homoseksuele speler zoiets aan jou toevertrouwt.

Ik heb alle respect voor zijn moed. Er zal in mijn omgang met hem niks veranderen. Homoseksualiteit is iets heel normaals en ik kijk uit naar het moment dat iedereen er zo over denkt.

Wat zou je hem adviseren?

Ik heb geen idee hoe het bij Thomas Hitzlsperger ging na zijn coming-out, maar ik denk dat er wel een last van schouders is gevallen. Hij kon waarschijnlijk eindelijk een normaal leven leiden en open over homoseksualiteit spreken. Maar ik zou die speler misschien wel aanraden nog even te wachten, zodat hij eerst kan zien hoe het in de komende jaren ontwikkelt. Ik kan het ook volledig begrijpen als een profvoetballer niet de kracht heeft om uit de kast te komen.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.