Romeo Elvis geeft geen fuck om de taalgrens

Het grauwe Brussel viel tot voor kort buiten de schijnwerpers die de Parijse en Amsterdamse hiphopscenes belichten. Maar sinds Stromae de spotlights naar zich toe trok, broeit het ook in de Belgische hoofdstad. Stromae heeft de microfoon voorlopig naast zich neergelegd, maar in zijn kielzog staat Romeo Elvis gretig klaar om die op te pakken. Met de middelvinger hoog opgeheven naar de ramptoeristen die van Brussel pure gangstershit verwachten, exporteert hij zijn zwoele Franse raps tot ver over de taalgrens. Van Antwerpen tot Parijs, allemaal zingen ze er ondertussen Bruxelles arrivé.

Noisey: Hoe is het om in de spotlights te staan?

Romeo Elvis: Geweldig. Het is echt leuk, want we hebben hier allemaal hard voor gewerkt. Zeker met Morale 2, ons laatste album. Dat we als Franstaligen op de Nederlandstalige radio komen, is iets wat we ons moeilijk konden inbeelden.

Veel mensen verwachten van Brusselse rap een hoger gangstergehalte. Jij spot daar graag mee. Waarom?

Als rapper wil je in het begin soms de gangster uithangen, maar als je geen gangster bent, werkt dat niet. Liever doe ik mijn eigen ding. Ik wil ook meer brengen dan gangsterrap. Als ik met Le Motel ben, de producer van Morale 2, werken we samen aan de beat waar ik op zing. En als ik op het podium sta, voel ik me meer acteur dan rapper. Hiphop is mijn medium om dat allemaal samen te brengen.

