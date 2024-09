Ron Gallo’s nieuwe album is donker, psychedelisch en heel erg dolletjes

Ron Gallo is de eerste die zal toegeven dat de titel Heavy Meta van zijn nieuwe album ietwat flauw is. Maar hé, de muziek is een stuk heavier dan de rootsy Americana van zijn voormalige band Toy Soldiers en hij stipt flink zware onderwerpen aan, en alleen dat is al behoorlijk meta om in te zien.

Ron en zijn nieuwe band, met drummer Dylan Sevey en bassist/producer Joe Bisirri, nemen op Heavy Meta een scherpe bocht richting smerige grunge. Ze spelen een zooi bombastische, giftige liedjes zoals Why Do You Have Kids en Young Lady, You’re Scaring Me. Volgens Bisirri was het doel om hiermee “de frustratie en woede in de nummers te krijgen”. Maar ook hoor je invloeden uit de jaren zestig terug, zoals ene Bob Dylan waar Gallo qua uiterlijk en als songwriter wel wat van weg heeft.

Videos by VICE

Heavy Meta komt aanstaande vrijdag uit via New West Records maar je kan het hieronder al streamen.