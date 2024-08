Ronnie Flex en ik zijn betere vrienden sinds vanochtend

Sinds niet echt superlang geleden maar wel al een tijdje, hosten Faberyayo en Sef een podcast voor de VPRO, genaamd New Emotions. Daarin gaan ze in gesprek met mensen die zij interessant vinden, en aangezien ze allebei beschikken over een uiteenlopend en zeer ontwikkeld gevoel voor smaak, is dat toch elke aflevering weer meer dan vermakelijk.

Zo spraken ze met schrijver Herman Koch over de geweldige gloed in je gemoed na twee biertjes, en met actrice Annet Malherbe over de mystieke wereld van thee. Martin Koolhoven – hij sleepte laatst nog een hele kinderboerderij aan gouden kalveren binnen voor zijn film Brimstone – was ook te gast, maar daar kon ik niet naar luisteren omdat hij de hele tijd met een e-sigaret in de microfoon zat te blazen.

De nieuwste gast in dit rijtje cultuurvernieuwers is Ronnie Flex. Laten we eerlijk zijn: op papier is dit niet écht een goed plan. Ronnie is geen spreker. Hoewel hij een goudeerlijke jongen is, zegt hij zelf dat hij praten verschrikkelijk vindt en vrijwel nooit goed uit z’n woorden komt. Aangezien het concept van een podcast precies die dingen is, lijkt dit niet per se op een recept voor succes.

Maar wonderbaarlijk genoeg werkt het bijzonder goed in deze setting. Natuurlijk stottert en hakkelt hij nog een beetje met zijn verkouden stem, maar hij is vrolijk en praat vrijuit, misschien omdat er geen druk op zit en hij mag praten over de onderwerpen die hij zelf interessant vindt: de nieuwe Final Fantasy, de marmeren vloer van zijn nieuwe mansion, Lil Uzi Vert, en de spionagemissies van Engelse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Faberyayo en Sef zijn allebei dusdanig vaak geïnterviewd dat ze heel goed aanvoelen waar Ronnie het wel en niet over wil hebben. Op een gegeven moment lijkt het wel alsof ze hun excuses aanbieden als ze iets te lang doorvragen over hoe Ronnie maatschappelijke thema’s als racisme en discriminatie verwerkt in z’n tracks. Echter, dat betekent niet dat ze moeilijke onderwerpen ontwijken: zo vertelt hij dat z’n leven voelt als jilla omdat hij nooit alleen naar buiten wil, en dat hij alleen nog maar uitgaat om te knallen – niet om plezier te maken.

Het is ontzettend sick dat Ronnie, koning van de jeugd, een kans krijgt om zo lang hij wil te lullen over de dingen die hem inspireren, zonder dat erin geknipt wordt door een redactie. Dus zeg al je afspraken af, zet een flinke kop thee en voel je vriendschap met Ronnie groeien tot hoogtes waarvan je niet wist dat ze te bereiken waren.



En oh! Er is nog meer nieuws: Ronnie is druk bezig met een nieuw muzikaal project van tien nummers, waarvan drie traptunes al klaar zijn.

Luister de podcast hier: