Ronnie Flex verbreekt de stilte met belangrijke vragen in zijn nieuwe single ‘Plek Als Dit’

​Er is geen betere manier om een stilte te doorbreken dan met wat essentiële vragen. Ronnie Flex doet even voor hoe het moet: ‘Kan je bruine bonen goed voor me koken? Kun je jonko voor me draaien en roken? Kan je met me rennen wanneer we moeten? Zeg je m’n naam niet wanneer ze me zoeken?’ Deze vragen worden gesteld in zijn geweldige nieuwe single Plek Als Dit, het eerste wapenfeit van zijn nieuwe album. En natuurlijk heeft hij het samen met Boaz geproduceerd.

De clip bij het nummer, gemaakt door Paperclips, gaat hier bij ons in première en bevat allerlei prachtige beelden van gestrooide biljetten, feestjes en een nogal tragische arrestatie. Bekijk het hieronder.

