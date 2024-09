Rotjoch vangt bij DWDD eindelijk de shine die hij verdient

Aanschuiven bij Matthijs pakt voor mensen uit de hiphopscene vaak ongelukkig uit. De kans dat je naam correct wordt uitgesproken is lager dan de kans dat je quasi-geruststellend voor een miljoenenpubliek over je bol wordt geaaid. En dat is dom, want iedereen die weleens op internet kijkt, weet dat hiphop al lang geen niche meer is. Er worden vaak zat rappers uitgenodigd, maar als Sevn vijftig miezerige seconden de tijd heeft om een snippet van zijn nieuwste single live te laten horen, kan mijn vader van zestig niets anders zeggen dan: ‘Goh, vind je dit nou goed?’

Daarom huiverde ik toen ik gisteravond zag dat Rotjoch te gast was. Hij organiseert in het kader van de tiende verjaardag van 101Barz een tour, en aan hem de ondankbare taak om in een minuut of zeven de enorme impact van zijn platform uit te leggen. Gelukkig kon hij dat: hij vertelt dat hij zes jaar geleden al deed wat de publieke omroep nu krampachtig probeert: contact houden met de kijker. “Kijkt de doelgroep onze content liever op YouTube? Dan verplaatsen wij die content gewoon.”

Het lijkt simpel, maar deze stap was zes jaar geleden revolutionair.

Daarnaast heeft hij een onfeilbare neus voor talent. Hij is al tien jaar degene die precies weet wie de artiest van morgen wordt, en heeft voor deze talenten de perfecte plaats gecreëerd. Want 101Barz is geen open buurthuis, zoals hij zelf zegt. De selectie blijft streng. Daarom is de erkenning die hij gisteravond op landelijke televisie voor zijn onmisbare bijdrage kreeg aan de late kant, maar daarom niet minder terecht.

