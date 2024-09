Rotjoch zou veel meer dan twee uur zendtijd op de radio moeten krijgen

Beeld via Instagram



Omdat Rotjoch de Pop Media Prijs heeft gewonnen, gaf 3voor12-presentator Roosmarijn Reijmer hem twee uur zendtijd van haar radioshow cadeau. Dat leverde zonder meer de beste radio sinds jaren op. Rotjoch zou zijn propedeuse op de radioschool waarschijnlijk nooit hebben behaald, maar juist dat maakt hem zo uniek, sterk en verfrissend in de stoffige radiowereld.

Videos by VICE

Zo stelde hij bij de interviews die hij in de radioshow gaf niet per se de meest baanbrekende vragen, maar dat doet niets af aan de persoonlijke antwoorden van zijn gasten Kempi en Josylvio. De 101barz-frontman loopt al jaren mee in de hiphopwereld, dus heeft hij kennis van zaken en spreekt hij de taal van de rappers en luisteraars. Ook heeft hij door zijn eindeloze inzet voor het genre een ongeëvenaarde goodwill opgebouwd bij de artiesten. Hierdoor voelen ze zich op hun gemak en komen ze bij de meest simpele vragen al met interessante verhalen opdraven. Het woord ‘interview’ is eigenlijk ook misplaatst, wat Rotjoch doet is eerder een gesprek voeren met oude bekenden. Voortdurend hadden we het gevoel dat we tussen Rotjoch en zijn gasten op de bank zaten. Volgens ons is dat het grootste compliment dat je een radiomaker kunt geven.

Ook is de hoorbare, oprechte passie die Rotjoch heeft voor hiphop aanstekelijk. Dit is de man die al zijn tijd en energie heeft geïnvesteerd in het genre toen er weinig tot geen geld mee te verdienen was en dat merk je in alles. Zijn liefde voor het wereldje zit in elke vezel. En daarom hebben we veel liever dat hij hier en daar over een woordje struikelt omdat hij zo belachelijk onder de indruk is van Kempi’s soulvolle stem en optreden, dan dat we een gelikte radiostem horen.

De liedjes die hij gisteren draaiden smaken dan ook naar meer. Rotjoch zette met gasten als Rollan en Pietju Bell veelbelovende artiesten in het zonnetje. Ze staan aan het beginpunt van hun carrière, maar dat maakt hun prestaties er niet minder om en hun toekomst niet minder rooskleurig. Dit zijn jonge artiesten met een trouwe jonge aanhang. En laat dat nou juist het probleem zijn waar radiostations mee kampen. Want hoe kunnen ze hun vergrijzende publiek verjongen? Nou, door Rotjoch de ruimte te geven om vaker zijn ding te doen op het grote Hilversum-podium.

We zeggen niet dat Rotjoch elk tijdslot moet vullen, maar een vast wekelijks programma zou alleen maar voordelen hebben. Voor de radiostations in de vorm van nieuwe luisteraars, voor de artiesten in de vorm van exposure, en voor de jonge luisteraars een programma dat naadloos aansluit op hun smaak.

In zijn slotwoord zegt Rotjoch dat hij 3voor12 eeuwig dankbaar is. En dan, zogenaamd gekscherend: ‘Ik wil een contract.’

Volgens het missie-statement is de NPO ‘van iedereen en voor iedereen’. Ondertussen haken jongeren bij bosjes af. Als de NPO haar eigen missie serieus neemt, schuiven ze Rotjoch dat contract vandaag nog onder zijn neus.

Rotjochs radioprogramma kun je hier terugluisteren.