Rotterdam is de lompste en beste stad van Nederland

Otto Snoek is een straatfotograaf uit Rotterdam die al jarenlang de mensen in zijn stad genadeloos op de foto zet. Overigens zijn ook mensen op andere plekken dan 010 onderwerp van zijn foto’s, maar bijna nergens vind je zoveel lelijke, mooie, lompe en fantastische mensen in de buurt van elkaar als in zijn stad aan de Maas.

Otto’s grootste lol zit ‘m erin om zoveel mogelijk totaal verschillende mensen vast te leggen in één kader, en hen met zijn felle, weinig erbarmelijke flitslicht zo gedetailleerd mogelijk in beeld te krijgen. Zijn foto’s zijn daardoor bijna een soort etalages, gevuld met mensen die elkaar soms wel, maar veel vaker niet kennen.

Onderstaande foto’s komen uit fotoboeken als Rotterdam, dat hij al in 2009 uitbracht, andere foto’s zijn recenter en nog niet eerder gepubliceerd. Ze zijn allemaal gemaakt tussen 1998 en 2017, en laten zien hoe Rotterdam in bijna twee decennia vooral nauwelijks is veranderd.