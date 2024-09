Rotterdam kan op een saaie en makkelijke manier veel minder CO2 uitstoten

Het redden van de wereld kan ook hartstikke makkelijk zijn. Althans, misschien niet de wereld, maar een steentje bijdragen door een hoop uitstoot te voorkomen is redelijk makkelijk. Ook een beetje saai, maar saaiheid zou geen criterium moeten zijn als je kijkt naar manieren om klimaatverandering tegen te gaan. Kijk maar naar de Leonardo DiCaprio-docu After the Flood, waarin de oplossingen ‘geen koeien eten’ en ‘stem op de juiste mensen’ aangedragen worden. Gaap.

Anyway, Maurice Specht, een zelfstandig onderzoeker, kondigde gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg een uiterst simpel idee om de CO2-uitstoot te verminderen aan: het opvullen van de spouwmuren – de buitenmuren van de sommige huizen hebben namelijk een holle ruimte. Supersaai, maar het vermindert de CO2-uitstoot van huishoudens drastisch en uiteindelijk kost het ons ook nog eens helemaal geen geld. Ideaal!

De situatie is als volgt: in Rotterdam staan nu nog 75.000 huizen met een spouwmuur, die werden gebouwd tussen 1920 en 1970. Specht is van plan om deze allemaal dicht te maken. “Dat zorgt jaarlijks voor 10 tot 15 procent minder energieverbruik,” vertelt Specht aan Motherboard. Hoewel de investering in het project zich op de lange termijn terugverdient, is er wel geld (22 miljoen) nodig om op te starten. Die investering is ontzettend rendabel omdat de ingreep zich al terugverdient in vier jaar tijd. “Met die 22 miljoen kunnen we de 75.000 huizen isoleren,” zegt Specht. “De hierdoor bespaarde energiekosten worden vervolgens vier jaar terugbetaald aan de pot,” zegt Specht. En daarmee is het geld weer terug bij de bron.

Dat geld kan vervolgens opnieuw geïnvesteerd worden in de isolatie van andere huizen. Zo worden er aan de lopende band nieuwe huizen geïsoleerd, totdat uiteindelijk alle 75.000 huizen klaar zijn. In het vijfde jaar gaat de eigenaar van het geïsoleerde huis er dus geld aan verdienen, maar daar gaat het Specht niet om. “Het financiële voordeel is allemaal leuk en aardig, maar de echte winst is natuurlijk het verminderde energieverbruik,” zegt hij. De mensen maken er geen verlies op en het milieu is ermee geholpen: je vraagt je eigenlijk af waarom dit nog niet eerder is gedaan.

Voor de gemeente Rotterdam is er nog een bijkomend voordeel. De isolatie zorgt er in de oude huizen voor dat elk huishouden 8,23 procent minder CO2 uitstoot. Vorige week is op de Nederlandse klimaattop afgesproken dat huishoudens 9 procent minder CO2 moeten uitstoten. Met een eenvoudige investering is dit doel dus al bijna gehaald. Het klinkt eigenlijk te goed om waar te zijn.

Voordat er zulke resultaten worden geboekt, moet er eerst nog geld komen. De komende weken gaat Specht zijn plan nog op een aantal andere plaatsen presenteren. Hij hoopt daarbij op geld uit duurzaamheidsfondsen, maatschappelijke bijdrages van bedrijven of misschien zelfs een garantstelling van een bedrijf. Dit laatste is namelijk ook een optie omdat de investering in principe in 2029 helemaal terugverdiend moet zijn.