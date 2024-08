Roxeanne Hazes leert in haar nieuwe clip dat meedoen belangrijker is dan winnen

De laatste keer dat ik een casino betrad had ik precies genoeg kleingeld voor een kipcorn. Toen ik naar buiten stapte kon ik met gemak twee grote kapsalon betalen, ik waande me een miljonair. Naast dat kapsalon kunnen betalen behoorlijk prettig is, is de kick van het niet verliezen waarschijnlijk nog het mooist. Of dat nou met een fruitmachine is, bij de paardenraces of draait om een gokje in de liefde.

Dat laatste zie je terug in de nieuwe video voor In Mijn Bloed van Roxeanne Hazes, die hier in première gaat. Helaas eindigt het voor haar in tranen en doorgelopen mascara, maar kop op, Rox: soms is meedoen belangrijker dan winnen.

Videos by VICE

Het nummer is een single van het gelijknamige album van Roxeanne Hazes, dat op 1 september uitkomt. Tot die tijd ga je het liedje ongetwijfeld vaak voorbij horen komen, want er is net bekendgemaakt dat het de nieuwe Radio 2 Top Song is. Bekijk de video hierboven.