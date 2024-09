Rubber, wiet en tassen met geld: de verdwijning van een Nederlandse autocoureur

Heel Nederland geniet van de capriolen van Max Verstappen, die op weg lijkt te zijn om misschien wel de beste Nederlandse autocoureur ooit te worden. Een Nederlandse coureur met een stuk minder bekendheid en talent, maar wel een ongelofelijk verhaal is John Paul Sr. Hij verdiende miljoenen op Wall Street, ging de autosport in, raakte vervolgens betrokken bij drugssmokkel en vermissingen en verdween uiteindelijk voorgoed. Het is een verhaal dat zelfs voor dronken Hollywood-scriptschrijvers nog te bizar zou zijn om te verzinnen.

Hans-Johan Paul werd in 1939 geboren in Nederland. Toen hij vijftien jaar later met zijn familie naar de VS verhuisde, besloot hij om zijn naam te veranderen in John Lee Paul. Blijkbaar vond hij zijn oer-Hollandse voornamen toch iets te veel van het goede. Een paar jaar later ging Paul studeren op het prestigieuze Harvard. Nadat hij zijn studie had afgerond, ging hij aan de slag als beheerder van beleggingsfondsen. Dat klinkt niet bepaald spannend, maar hij werd er binnen een paar jaar multimiljonair mee.

