Rubber, wiet en tassen met geld: de verdwijning van een Nederlandse autocoureur

Heel Nederland geniet van de capriolen van Max Verstappen, die op weg lijkt te zijn om misschien wel de beste Nederlandse autocoureur ooit te worden. Een Nederlandse coureur met een stuk minder bekendheid en talent, maar wel een ongelofelijk verhaal is John Paul Sr. Hij verdiende miljoenen op Wall Street, ging de autosport in, raakte vervolgens betrokken bij drugssmokkel en vermissingen en verdween uiteindelijk voorgoed. Het is een verhaal dat zelfs voor dronken Hollywood-scriptschrijvers nog te bizar zou zijn om te verzinnen.

Hans-Johan Paul werd in 1939 geboren in Nederland. Toen hij vijftien jaar later met zijn familie naar de VS verhuisde, besloot hij om zijn naam te veranderen in John Lee Paul. Blijkbaar vond hij zijn oer-Hollandse voornamen toch iets te veel van het goede. Een paar jaar later ging Paul studeren op het prestigieuze Harvard. Nadat hij zijn studie had afgerond, ging hij aan de slag als beheerder van beleggingsfondsen. Dat klinkt niet bepaald spannend, maar hij werd er binnen een paar jaar multimiljonair mee.

Wat doe je als je als miljonair wat tijd en geld over hebt? Je kan net als Marcel Boekhoorn je matig racende schoonzoon financieren, maar je kan natuurlijk ook zelf achter het stuur kruipen. Paul besloot dat laatste te doen. Eind jaren zestig begon hij met racen en won zelfs wat lokale kampioenschappen. Tot zover klinkt het als de droom van iedere rijke man. In 1972 verliet zijn vrouw Joyce hem echter, en ze besloot om hun jonge zoon, John Paul Jr., mee te nemen. Senior besloot toen te stoppen als autocoureur, kocht een zeilboot en ging op zee leven. Je kunt het zien als een soort combinatie tussen een midlifecrisis en een tussenjaar.

Maar een paar jaar later keerde Paul Sr. weer terug op het circuit. Zijn zoon hield ook wel van een potje racen en kwam zijn crew versterken. Senior was bepaald niet makkelijk om mee te werken. Zijn bijnaam was ‘The Old Pirate’, en dat was niet alleen omdat hij dagenlang op zee had geleefd. Zijn woede-uitbarstingen waren berucht.

Paul Sr. was een man met twee gezichten. Het ene moment was hij charmant, het andere moment kon hij woedend een autoband naar je hoofd slingeren.

Toch had hij zijn zaakjes behoorlijk goed voor elkaar. In 1978 won hij de prestigieuze 24 uur van Le Mans en ook de jaren daarna vierde hij meerdere successen met zijn eigen team, JLP Racing. In 1980 trouwde hij opnieuw, op een racecircuit, en begon hij samen met zijn talentvolle zoon te racen. In die periode werd ook de andere kant van senior steeds duidelijker. In 1979 kregen hij en zijn zoon een voorwaardelijke celstraf en een flinke boete, aangezien er op zijn boot en in een truck van hem 710 kilo wiet werd gevonden. En nee, hij was geen enorme hippie, hij verkocht het spul namelijk. Toen hij 14 was, vond Paul jr. een grote hoeveelheid wiet in de garage van zijn vader, en sindsdien werd hij door zijn pa aangespoord om mee te helpen met het smokkelen ervan. Vader en zoon hadden zo een behoorlijk lucratief handeltje (en een vrij aparte manier om samen tijd door te brengen).

In 1981 scheidde de onhandelbare Paul Sr. van zijn nieuwe vrouw, Chalice. Ze was eerst als een blok gevallen voor John, maar hield het uiteindelijk niet lang met hem vol, mede doordat hij vaak vreemd ging. Kort na de scheiding verdween Chalice. Ze was spoorloos en was voor het laatst met Paul Sr. gezien. Het lag voor velen natuurlijk voor de hand dat hij iets met haar vermissing te maken had, maar daar is nooit ook maar enig bewijs voor geweest. Ze is uiteindelijk nooit meer gevonden.

Intussen bleven de Pauls successen boeken en drugs smokkelen. Later werd berekend dat vader en zoon tussen 1976 en 1981 meer dan 90.000 kilo wiet van Colombia naar Amerika moeten hebben gebracht. Paul Sr. was dan geen Escobar, maar toch is het een behoorlijke prestatie om dat jarenlang ongezien te kunnen doen. De drugshandel leverde een flinke smak geld op, waarmee de heren een peperdure en razendsnelle Porsche 935 konden kopen. In 1982 wonnen de twee drugssmokkelaars daarmee ook doodleuk de 24 uur van Daytona en de 12 uren van Sebring. Daarmee heeft hij ook meteen de Triple Crown gewonnen: de drie belangrijkste endurance races. Even voor de leken onder ons: dat betekent dat hij net als een paar anderen godsgruwelijk lang in zijn racewagen moest zitten en daarbij de meeste kilometers heeft afgelegd. En dat dan drie keer.

In datzelfde jaar stopte Paul Sr. als autocoureur omdat de kosten te hoog werden, tot grote opluchting van vrijwel iedereen binnen de racewereld. Zijn stemmingswisselingen en agressieve uitbarstingen werden gemist als kiespijn. Een IMSA-official beschreef hem als “de meest angstaanjagende persoon die ik ooit heb ontmoet”. Zijn zoon, die vaak ook doodsbang voor zijn vader leek te zijn en alles deed wat hem werd opgedragen, bleef wel actief als autocoureur. Junior had veel meer talent dan zijn vader, maar door zijn discutabele verleden – jarenlang betrokken zijn bij drugshandel staat immers niet geweldig op je cv – wilden veel sponsoren liever niet met hem in verband gebracht worden.

Een jaar later, in 1983, was een nieuw dieptepunt in het leven van John Paul Senior. In april van dat jaar knalde hij Stephen Carson, een voormalig partner van hem en getuige in een grote drugssmokkelzaak, neer. Carson kreeg van dichtbij vijf kogels op zich afgevuurd. Met dank aan het belabberde richtingsgevoel van Senior kon Carson het verhaal wonder boven wonder navertellen. Senior leek veroordeeld te gaan worden, maar de Amerikaanse politie was even vergeten dat hij een verdwijntruc had waar Houdini nog een puntje aan kon zuigen. Hij ontsnapte en werd later vermomd gevonden in een Zwitserse bank. Eenmaal terug in Amerika werd hij veroordeeld voor drugssmokkel en het neerknallen van een getuige, en bleek hij en passant ook nog een ondergrondse ruimte gegraven te hebben in Georgia, waar hij zich kon verbergen en waar hij van plan was om wiet te gaan kweken. Hij kreeg 25 jaar celstraf en Paul Jr., die weigerde om tegen zijn vader te getuigen, moest uiteindelijk 28 maanden brommen wegens drugssmokkel.

John Paul junior.

Junior zat zijn straf rustig uit, maar zijn vader probeerde te ontsnappen. Samen met een andere gevangene spoot hij een goedje met onder meer hete saus in het gezicht van een gevangenisbewaarder, waarna ze over het hek wilden klimmen en een gereedstaande truck probeerden te bereiken. Ze hadden echter over het hoofd gezien dat de cipier een bril droeg, waardoor hij na het schoonmaken van zijn glazen twee waarschuwingsschoten kon lossen. Dat maakte indruk. Senior taaide af en ging weer terug naar z’n cel.

In 1989 keerde de vrijgekomen John Paul Jr. terug op het racecircuit. Ondanks dat hij vaak in matige wagens reed, presteerde hij niet onaardig. Met name in het IMSA GT-Championship en in de Indy Racing League maakte hij indruk. Op het circuit waren ze vooral blij dat zijn intimiderende vader er niet meer bij was. Senior kwam in 1999 vrij en trok naar Florida om bij zijn zoon te kunnen zijn.

Niet veel later ontmoette hij via een advertentie een vrouw genaamd Colleen Wood. Hij wist haar in te palmen en liet daarbij een aantal details, zoals zijn betrokkenheid bij een grootschalig drugsnetwerk en het feit dat in de cel had gezeten omdat hij iemand had neergeschoten, achterwege. Niet veel later waren ze een koppel. Wood zegde haar baan op en ging in op John’s aanbod om samen op zijn zeilschip te gaan wonen. Ze verkocht haar appartement en liet Paul Sr. het geld investeren.

In december 2000 verdween Colleen Wood plotseling. Haar zoon googelde de nieuwe vriend van zijn moeder daarna, en schrok zich op z’n zachtst gezegd het figuurlijke leplazarus. Toen pas kwam hij erachter dat Paul sr. jarenlang in de gevangenis had gezeten en dat diens tweede vrouw ook verdwenen was. Senior claimde dat hij er niets mee te maken had. Wel gaf hij toe dat hij en Colleen inmiddels uit elkaar waren. Toen de politie hem verder wilde ondervragen, verdween hij opnieuw. Hij was ‘m met zijn boot The Diamond Girl gesmeerd.

Later werd er een aflevering van het televisieprogramma Unsolved Mysteries aan de zaak gewijd. Een kijker herkende John Paul Sr., die op dat moment in Fiji bleek te wonen. In de tussentijd had hij behoorlijk wat geld met de creditcards van Colleen Wood uitgegeven. Toch kreeg de Amerikaanse politie hem maar niet te pakken. Jaren later werd hij opnieuw gespot, dit keer in Thailand en zou zijn boot hebben verkocht. Terwijl zijn pa waarschijnlijk nog altijd verstoppertje speelt met de politie, lijdt John Paul jr. inmiddels aan de Ziekte van Huntington, een zware aandoening die de hersenen aantast. Ondanks dat praten en lopen moeizaam gaat, verricht hij veel goed werk in de strijd tegen deze ziekte.

Tot op de dag van vandaag zijn Paul Sr. en Colleen Wood vermist. In een tijd waarin elke scheet trending wordt op social media, is het vreemd genoeg niet mogelijk om een spoor van de man te vinden. Wat er echt gebeurd is met Chalice Paul, Colleen Wood en John Paul Sr. zelf zullen we vermoedelijk nooit te weten komen.

