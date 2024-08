Rugelach met amandelen en dadels

Porties: ongeveer 50

Voorbereiding: 30 minuten

Totaal: 6 uur

Benodigdheden

voor het deeg:

200 ml volle melk, verhit tot 45 °C

3 ¼ theelepels actieve gedroogde gist

450 gram bloem

45 gram kristalsuiker

½ theelepel zeezout

3 eierdooiers

voor de vulling:

500 gram ontpitte, gedroogde dadels

200 gram gesneden amandelen

80 gram lichtbruine suiker

6 eetlepels honing

1 theelepel zeezout

voor de siroop:

300 gram kristalsuiker

½ sinaasappel, geschild

voor het laagje eigeel:

2 eierdooiers

2 eetlepels water

Bereidingswijze

1. Maak het deeg: meng de melk en gist in de kom van een keukenmachine en laat het daarna ongeveer 10 minuten rusten, of totdat het begint te schuimen.

2. Voeg de bloem, suiker, eierdooiers en het zout toe en mix ongeveer 3 minuten op lage snelheid, totdat de ingrediënten zijn gemengd. Kneed het deeg nog eens 3 minuten met de hand op een oppervlak dat licht met bloem is bestrooid, totdat het deeg een gladde, zachte bal is. Wikkel het deeg losjes in plastic en leg het minimaal 4 uur in de koelkast.

3. Verwarm de oven voor op 180 °C. Breng 500 ml water aan de kook. Giet het kokende water over de dadels in een kleine kom en laat ze minstens 10 minuten staan.

4. Rooster de amandelen ongeveer 10 minuten in de oven, totdat ze licht goudbruin zijn en geuren. Doe de hete amandelen in een keukenmachine. Voeg de bruine suiker, honing en het zout toe. Meng ongeveer 3 tot 5 minuten en schraap af en toe langs de zijkanten van de kom, totdat het mengsel een dikke pasta is. Zeef de warme dadels en doe ze bij het amandelmengsel. Mix het geheel totdat het een gladde pasta is en zet opzij.

5. Maak de siroop: doe de suiker en de sinaasappelschillen in een kleine steelpan gevuld met 800 ml water en laat het zachtjes pruttelen op middelhoog vuur. Roer om de suiker op te laten lossen. Giet de siroop in een hittebestendig bakje en dek af met plasticfolie of een deksel. Laat volledig afkoelen in de koelkast en haal dan de sinaasappelschil eruit. Zet opzij.

6. Maak de rugelach: leg het gekoelde deeg op een oppervlak dat licht met bloem is bestrooid. Maak er met je handen een vierkant van en snijd het doormidden. Werk met een helft per keer, wikkel de andere helft in plastic en doe die in de koelkast.

7. Maak van de deeg een rechthoek van 18 bij 45 cm met een deegroller. Leg de kortere zijde naar je toe en spreid de helft van de vulling op de onderste twee derde van het deeg, helemaal tot aan de randen. Vouw een derde van het bovenste deel naar beneden, en vervolgens een derde van de onderkant naar het midden, als een brief. Het is niet erg als de vulling uit de uiteinden van het deeg komt. Wikkel het gevouwen deeg in plastic en leg minstens 20 minuten in de koelkast. Herhaal dit proces nog een keer met de andere helft van het deeg.

8. Leg het gekoelde deeg op een oppervlak dat licht met bloem bestrooid is en rol het nogmaals tot een iets grotere rechthoek van 20 bij 50 cm. Snijd het deeg in de lengte doormidden.

9. Snijd elke strook in rechthoekjes van 5 cm en snijd vervolgens elk rechthoekje diagonaal om twee driehoekje te maken. Rol de driehoeken van het breedste gedeelte naar de punt en vouw het puntje onder het gerolde. Leg alle gerolde driehoekjes op een bakplaat met bakpapier, met minimaal 2,5 centimeter tussen elke rugelach. Bedek de plaat losjes met plasticfolie leg deze op een warme plek. Laat de gebakjes rijzen totdat ze in omvang bijna verdubbeld zijn.

10. Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal het plastic van de rugelachs. Klop de eierdooiers en het water bij elkaar. Bestrijk het oppervlak van elke rugelach voorzichtig met het eigeel. Bak ongeveer 25 tot 30 minuten, totdat de rugelachs diep goudbruin zijn. Bestrijk ze terwijl ze nog warm zijn royaal met de gekoelde sinaasappelsiroop. Je kunt ze bij kamertemperatuur maximaal drie dagen bewaren in een luchtdichte verpakking.

