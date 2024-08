Ruimtenatie Asgardia wijdt z’n eerste leider in met een fantastische ceremonie

Het is over met de aarde. We hebben een leuke tijd gehad, maar morele corruptie, klimaatverandering en de kans op een nucleaire ramp vreten aan ons zelfvertrouwen. Ik ga deze aardkloot laten voor wat het is. De sterren zijn mijn achtertuin. Ik heb geluk dat er nu een ondernemende groep supernerds is die voorziet in mijn wens.

Ik heb het over de Asgardianen, die leuke mensen die de aardse wetten nu al aan hun laars lappen om een nieuwe beschaving te bouwen in de ruimte.

Videos by VICE

Deze ruimtenatie hield een ongelooflijke ceremonie gister die werd geleid door de zelf uitgeroepen leider Igor Ashurbeyli, die ook als staatshoofd functioneert.

Ashurbeyli is een Russische miljardair die geld heeft verdiend met de verkoop van wapensystemen. Hij zorgt er nu voor dat Asgardia bloeit, en hij wil nu dat de natie toetreedt tot de VN. Een van de eisen is dat het een functionerende overheid moet hebben. Er is een parlement verkozen in april (nogal een ratjetoe van internationale figuren), en nu is er dus ook een staatshoofd.

Om dit te vieren hielden de Asgardianen dus een fantastische ceremonie in een 13de eeuws paleis in Wenen. Het was magisch en elegant op een onaardse manier. Het begon ermee dat de kinderen hun vader, de cosmonaut Oleg Artemiev, introduceerden. Hij had een hele bijzondere boodschap vanuit het Internationale Ruimtestation.

Ashurbeyli legde vervolgens zijn hand op de Asgardiaanse grondwet. Hij zwoer haar idealen hoog te houden onderwijl hij een ceremoniële Asgardiaanse halsketting om zijn nek droeg. Rampspoed viel hem bijna ten deel toen zijn halsketting bijna verkeerd om zijn nek werd gedaan, maar de vriendelijke ruimteheerser glimlachte om de stupiditeit van zijn onderdaan en corrigeerde hem vriendelijk.

Gelegitimeerd en wel, speechte Ashurbeyli voor het eerst als staatshoofd van Asgardia. Toen werd ceremonie voor een half uurtje stilgelegd. Wat volgde was een solide uur entertainment van galactische klasse, dat begon met een Weense operaster die in technostijl zong alsof ze de Diva is uit The Fifth element was.

Een vrouw zong Mozart a capella in een kimono.

Het orkest speelde terwijl een stelletje de flamenco danste.

Een vrouw deed een Bollywood-dans, a man zong over New York, en het hele spektakel eindigde met een fantastisch elektrisch vioolconcert.

Het was een avond vol cultuur, dans en vreemdheid. Het was alles wat ik hoop dat de ruimte en de toekomst zullen zijn. Nouja, bijna alles. De ruimte werd wel overgedragen aan een Russische miljardair. Maar hij had een vriendelijke glimlach, zijn feestje was lit en – vooralsnog – is dat het beste waar we op kunnen hopen.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.