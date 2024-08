Rukken in een vr-vruchtbaarheidskliniek komt eraan

Als een heterokoppel een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, moet de man op een gegeven moment hoe dan ook een keertje rukken in een potje. Ongemakkelijk in een witte dokterskamer die ruikt naar ontsmettingsmiddel. Het sperma wordt dan geanalyseerd om te bepalen of het gezond is.

Het is niet een erg sexy bezigheid. Reddit staat dan ook vol ongemakkelijke verhalen van mannen die hun ervaring willen delen met lotgenoten. Een van de klachten is de oude, gebruikte, pornoblaadjes.

Videos by VICE

In een poging dit ongemak wat minder ongemakkelijk te maken, lanceert VR Bangers, een vr-pornobedrijf, een campagne om vr-porno naar aftrekhutjes te brengen. Voorlopig alleen nog in de VS. Helaas? Nee niet ‘helaas’, maar in elk geval jammer – als je van innovatie in het algemeen houdt dan.

Beeld: VR Bangers

De ambitie is dat patiënten zich kunnen verliezen in een virtuele omgeving, waardoor het makkelijker is te ontspannen. “We zijn heel gevoelig voor de wensen van onze patiënten,” zegt Dr. Richard Paulson, directeur van de USC Fertility kliniek, die verbonden is aan de University of Southern California Keck School of Medicine, in Los Angeles.

Aftrekken met een vr-bril op. Hm, ik weet niet of dat erg prettig is, want je ziet de echte wereld niet. Mensen kunnen stiekem naar je kijken. Foto’s nemen. Maar misschien draaf ik door. VR Bangers gebruikt een AuraVisor VR-bril die geen smartphone nodig heeft. Er zijn 12 ‘premium’ video’s te zien (het zullen een keer ‘medium’ video’s zijn), maar naarmate vr-porno groter wordt, zal het niet moeilijk zijn het aanbod uit te breiden.

Dat klinkt goed. Maar er zijn wat mij betreft toch nog wat onduidelijkheden. Hoe weet je bijvoorbeeld of je wel precies in het kopje spuit. Hoe houden ze het hoofddeksel schoon? USC Fertility wilde geen antwoord geven op deze pertinente vragen.

Een van mijn mannelijke collega’s zal dus een keertje langs moeten gaan. Zin in!!!