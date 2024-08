In dit Slowaakse dorp drinken mensen erop los om de toekomst te vergeten

De Belgische fotograaf Laurent Mercier (39), ook wel bekend onder zijn pseudoniem Kravat, vereeuwigde de inwoners van een dorp met 75 inwoners, waar geen scholen of winkels zijn. Dat resulteerde in het fotoboek Brut.

Sommige uitzonderlijk afgelegen dorpen rekenen op redelijk wat bekendheid dankzij hun merkwaardigheid. Dat is niet het geval bij Runina, een klein dorp in Slowakije aan de grens met Polen en Oekraïne. Runina is een klein dorp zonder al te veel bijzonderheden. De enige manier om er meer over te weten te komen, is door er naartoe te gaan. Enkel door er minstens een tijdje te wonen kun je een waardevolle getuige worden van haar geschiedenis.

Kravat ontdekte de plek enkele jaren geleden toen hij in Slowakije was voor een foto-opdracht voor de website van een oliebedrijf van een vriend. Tijdens een tocht botste hij op het dorp Runina. Het contrast van het dorp met zijn leefwereld intrigeerde hem zo dat hij contact zocht met de inwoners, ondanks de taalbarrière. “Er waren momenten dat het moeilijk was om ze duidelijk te maken wat mijn intenties waren, waarom ik hen en hun huizen wilde bezoeken en fotograferen. Maar na een paar dagen ging mijn aanwezigheid rond in het dorp.” Het doel van Kravat was vooral om een bijzonder intrigerende plek te ontdekken zonder opdringerig over te komen.

De enigen die er Engels praten zijn enkele orthodoxe priesters die in de dorpskerk de mis opdragen. “Ik verdien mijn brood met het nemen van trouwfoto’s,” vertelt hij. “Uit ervaring weet ik dat priesters niet de gemakkelijkste mensen zijn om foto’s van te nemen. Daar waren de priesters daarentegen heel open.”

De anderen spreken geen Engels en hij verstaat zelf geen Slowaaks, dus moest de band op een andere manier gesmeed worden. “Iedere keer dat ik bij iemand op bezoek was, of het nu acht uur ’s ochtends of ’s avonds was, gaven ze me te eten en te drinken. Je bent als een kind voor ze: je gaat zitten, ze bedienen je en je stribbelt niet tegen,” vertelt Kravat. Het beeld dat ze in Oost-Europa wel pap lusten van sterke drank, werd meteen bevestigd. “Wat ze drinken is nog het gekste. Er is alcohol van 70 tot zelf 96 procent. Je zit in een constante roes, want je drinkt de hele tijd. Dat is voor hen gewoon normaal.”

Kravat keerde meerdere keren terug naar Runina, en verstevigde zo zijn band met het dorp. Dat resulteerde in het fotoboek Brut, en als er iets is dat daar als een rode draad doorheen loopt, is dat de gastvrijheid van de bewoners.

De meeste foto’s die hij daar maakte gingen niet over de afgelegenheid van de plaats, maar focussen vooral op wat zich binnen de huizen afspeelt, van de gevels van de huizen tot het interieur. “Mijn doel was om foto’s te maken van hun intimiteit. Het is alsof deze mensen begrepen waarom ik daar was, en een spoor van hun leven wilden achterlaten.”

Kravat lijkt via zijn foto’s te anticiperen op een archiefwerk, door de overblijfselen van een verdwijnende plaats vast te leggen. In dit dorp waarvan de Wikipedia-sectie ‘Geschiedenis’ uit minder dan tien woorden bestaat, komt waarschijnlijk geen nieuwe bevolking meer wonen. “Niemand weet echt wat er gaat gebeuren. Er wonen mensen van mijn leeftijd, maar er zijn geen jobs. Nadat ik het boek in mei 2019 heb gepubliceerd zijn een aantal van de inwoners al doodgegaan.”

Een andere bedreiging voor het dorp is de ontbossing: aan de andere kant van de Poolse grens worden bossen vernietigd. De vrachtwagens met boomstammen die langs het dorp passeren, herinneren hen er constant aan dat alles op een dag weg zal zijn.

Het boek Brut is beschikbaar via de webshop van Les Éditions du Caïd.

