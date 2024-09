Rusland heeft de eerste door de staat gefinancierde Pepe geworpen

De Russische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk tweetten een op zich onopvallende boodschap, ware het niet dat ze er een controversiële cartoonkikker aan toevoegden.

Pepe, een meme waarvan ik niet kan geloven dat we het er nu nog steeds over hebben, is een kikker met glibberige lippen die het schopte van onschuldig stripfiguur, de lieveling van 4chan fora, tot een vermelding op de zwarte lijst van de Anti-Defamation League voor haatzaaierij. Als je een geintje te veel ruimte geeft, en voedt met racisme is dit wat je krijgt. Laten we naar de nieuwe rol kijken die Pepe heeft bij de Russische ambassade. Want voor zover wij weten, is dit het eerste geval van een staat-gesponsorde Pepe.

Als wij de woordvoerder voor Russische Zaken bij het Ministerie van Defensie vragen naar deze escalatie in de meme-oorlog zegt hij, “ik heb geen idee over welke tweet jullie het hebben.” We zullen updaten wanneer ze reageren.

De tweet is compleet viraal gegaan, maar het ligt volledig in lijn met het account om commotie te veroorzaken met een welgemikte trolactie. Het post regelmatig spottende content gericht op de Amerikaanse Geheime Diensten en “liberal elites“. Ook tweette het account over Syrië en werden er beeldschone foto’s van Ruslands met sneeuw overdekte landschap gedeeld.

Maar een knipoog naar neonazisme is een nieuw dieptepunt. Toen iemand in de reacties zei dat de kikker wordt beschouwd als een wit-nationalistische meme, barstte er een stortvloed aan Pepe-avatar accounts los die vertellen dat er geen bewijs is dat de cartoonkikker een mascotte is voor neonazi’s.

Het is heel erg lastig voor te stellen dat de persoon die de sociale media runt bij @RussianEmbassy niet afweet van de witte suprematie-ondertonen die aan de kikker kleven. Zeker aangezien ze tweets van accounts die de meme verdedigen liken en rapporteurs aanvallen:

“Ik zou enorm verbaasd zijn als blijkt dat degene die de Twitteraccount van de Ambassade runt niet afweet van de nationalistische dubbele betekenis die Pepe het afgelopen jaar heeft gekregen,” zei professor mediacommunicaties Ryan Milner tegen Motherboard. “Ik denk zo dat het Venn-diagram van mensen die Pepe kennen, Pepe gebruiken en niet weten dat de meme is gekaapt door wit-nationalisme niet overlapt. Ik zou het mis kunnen hebben, maar dat is mijn inschatting.”

Beeld: Twitter



Milner zegt dat het waarschijnlijkste scenario is dat de post bedoeld is als knipoog voor de bedoelde groep (alt-right wit-nationalisten) en een provocatie voor degenen buiten die groep. “Dit betekent niet dat we het ‘gewoon moeten negeren’, maar wel dat we meta moeten worden en we de antagonistische dimensies bij iedere kans die we krijgen moeten benoemen. ‘Ik weet wat je doet,’ met andere woorden. ‘En het is niet indrukwekkend.”‘

Ondertussen hangen op 4chan Trump supporters hun zege op aan Pepe: Zij geloven dat het pleisteren van de lelijke kikkers over het internet, in zoveel mogelijk verschijningsvormen, een soort ‘meme-magie’ bewerkstelligt waarmee zij zo het Witte Huis binnenrijden.

Motherboard heeft contact opgenomen met de Russische Ambassade VK en het Amerikaanse State Department. Ook het Ministerie van Defensie is benaderd, en wij zullen updaten wanneer zij reageren.

UPDATE: “Wij monitoren verschillende traditionele en sociale mediaplatforms, maar ik zal niet in details treden,” zei Defensie woordvoerder Lt. Col. Michelle L. Baldanza tegen Motherboard in een e-mail. “Deze specifieke tweet is geen zaak voor het Ministerie van Defensie.”