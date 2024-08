Rusland vaart met een drijvende kerncentrale over de Noordelijke IJszee

Afgelopen zaterdag vertrok ‘s werelds eerste drijvende kerncentrale vanuit Sint Petersburg naar de meest noordelijke stad van Rusland, Pevek. De reis naar Pevek duurt meerdere jaren en is meer dan drieduizend kilometer lang. Milieu-activisten noemen het al een “drijvend Tsjernobyl.” Ze zijn niet zo blij met de route die dat ding gaat varen. Het schip vaart over de Noordelijke IJszee naar Pevek, dat ruim binnen de poolcirkel ligt. De activisten vrezen dat een ramp met deze centrale al het leven in het poolgebied kan verwoesten.

De officiële naam van het vaartuig is ‘Akademik Lomonosov’ (naar de Russische homo universalis die de atmosfeer van Venus ontdekte). De drijvende energiecentrale kan zichzelf niet voortstuwen, dus moet het door kleinere boten worden getrokken. De centrale aan boord heeft twee kernreactoren, die in staat zijn om een gecombineerd vermogen van 70 megawatt (MW) te produceren. Dat is voldoende stroom voor een stad van 200.000 inwoners. Deze centrale is veel kleiner dan de meeste Amerikaanse kernreactoren, die over het algemeen honderden megawatts leveren. Het duurde bijna een tien jaar om de Akademik Lomonosov te bouwen. Dit kwam deels doordat de bouw last had van rechtszaken en een faillissement.

Videos by VICE

Volgens de Rosatom – het staatsbedrijf achter de drijvende kerncentrale – zal het schip eerst naar Moermansk varen, voordat het uiteindelijk naar Pevek gaat. Moermansk is een havenstad in het noordwesten van Rusland. Volgens een persbericht van Rosatom zal het schip tijdens het eerste gedeelte van de reis geen nucleaire brandstof meenemen. In Pevek worden alle voorzieningen voor het schip nog steeds gebouwd. Daarom zal het schip tot volgende zomer in Moermansk blijven, waarna de reis naar Pevek met nucleaire brandstof en een bemanning zal beginnen.

Volgens Russia Today gaat de drijvende kerncentrale “in afgelegen regio’s van het hoge noorden van Rusland en het Verre Oosten gebruikt worden, waar de economische groei gehinderd wordt door een gebrek aan stroom.” Rosatom meldt in hun persbericht dat de reactoren gebruikt gaat worden om boorplatforms in Noordpoolgebied van stroom te voorzien.

Oorspronkelijk zou de Akademik Lomonosov in Sint Petersburg z’n nucleaire brandstof krijgen en daar ook getest worden. Dat ging alleen niet door, omdat Noorwegen en Finland hun hakken in het zand zetten. Greenpeace heeft zijn bezorgdheid ook uitgesproken over de drijvende kerncentrale.

“Kernreactoren die in de Noordelijke IJszee ronddobberen vormen een ontzettend groot gevaar voor een ecosysteem dat al enorm onder druk staat door klimaatverandering,” zegt Jan Haverkamp in een verklaring. Haverkamp is een kernenergie-expert van Greenpeace.

Deze angsten zijn niet helemaal ongegrond. Niet alleen ligt Tsjernobyl – een van de grootste kernrampen in de geschiedenis – nog vers in het geheugen van Rusland en nucleaire experts, maar het schip vloog zelf vorig jaar ook in brand in Sint Petersburg. Oké, kernenergie wordt al decennia gebruikt om militaire onderzeeërs aan te drijven, toch gebeurden bijna alle grote nucleaire ongelukken op Russische duikboten. Aan de andere kant gebruikt Amerika al jaren nucleaire vliegdekschepen, zonder dat daar ooit iets mis is gegaan. Het belangrijkste verschil is dat deze schepen worden aangedreven met kernenergie en Lomonosov niet. De reactoren gaan bij dit ding het vasteland van stroom voorzien.

Dit is waarschijnlijk niet de enige drijvende Tsjernobyl waar de wereld zich in de toekomst zorgen om moet gaan maken, want tenminste vijftien landen – waaronder China, Indonesië, Maleisië en Algerije – hebben “belangstelling getoond” voor drijvende kernenergie. Volgens Greenpeace is Rosatom ook van plan om deze drijvende reactoren massaal aan andere landen te gaan verkopen.

Volg Motherboard op Facebook en Twitter.