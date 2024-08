Rusland gaat cryptocurrency-beurzen blokkeren

De waarde van Bitcoin stijgt tegen alle verwachtingen in explosief, maar de digitale munteenheid loopt steeds weer tegen serieuze hindernissen van sceptische regeringen aan.

De Chinese cryptocurrency-beurzen moesten in september al stoppen met het omwisselen van cash naar cryptogeld om te voldoen aan de overheidsvoorschriften. Nu is Rusland van plan om dit ook te doen en binnen haar landsgrenzen de cryptocurrency-beurzen te blokkeren, melden CNBC en RBC.

Videos by VICE

Volgens CNBC zei de adjunct-directeur van de Russische centrale bank, Sergej Sjvetsov, op een conferentie dat de regering cryptocurrency-beurzen zal gaan blokkeren. De Russische nieuwssite RBC meldt dat de bank momenteel samenwerkt met het bureau van de speciale aanklager om de blokkade uit te voeren. Het is niet duidelijk wanneer dit allemaal moet gaan gebeuren.

Het nieuws zorgde voor dinsdag voor een ‘flash crash‘, waarbij bitcoin meer dan 500 euro in waarde daalde.

“Wij geloven dat er voor onze burgers bij zakelijk gebruik van dergelijke cryptocurrency als investeringsobjecten een onredelijk verhoogd risico aanwezig is,” zegt Sjvetsov volgens RBC (vertaling door Google). De Russische centrale bank heeft in het verleden cryptocurrencies en het risico voor de beleggers al sterk bekritiseerd.

De Russische nieuwsorganisatie TASS meldde in september dat de regering aan nieuwe wetgeving voor cryptocurrencies werkt, die later in oktober gepresenteerd zal worden. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat een toekomstige blokkade tijdelijk zal zijn en dat de beurzen weer zullen open als ze voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Als Rusland de cryptocurrencybeurzen blokkeert, betekent het dat de digitale munteenheid weer een markt zal verliezen. En op zijn minst zal het de Whoppercoin-plannen van de Russiche Burger King in de war schoppen.