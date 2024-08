Russell Simmons is beschuldigd van verkrachting

Model Keri Claussen Khalighi heeft Russel Simmons, medeoprichter van Def Jam, beschuldigd van aanranding. De aantijging werd op zondag door de Los Angeles Times gemeld. Khalighi zegt dat ze gedwongen werd om orale seks te hebben met Simmons in 1991, terwijl regisseur Brett Ratner toekeek. Khalighi zegt dat Simmons haar daarna zonder toestemming penetreerde.

Volgens de Los Angeles Times namen Simmons en Ratner het model mee uit eten in New York, voordat ze haar uitnodigden om mee te gaan naar het appartement van Simmons om “een videoclip waar ze aan werkten te bekijken”. Daar benaderde Simmons haar seksueel en “rukte haar kleren los”. De Los Angeles Times zegt:

“Ik keek naar Brett en zei ‘help me’. Ik zal de blik op zijn gezicht nooit vergeten’’, herinnert ze zich. “Op dat moment realiseerde ik me dat ze hier samen in zaten.”

Khalighi zei dat Simmons, die toen ongeveer twee keer zo oud was als zij, haar probeerde te dwingen om seks met hem te hebben. “Ik vocht er hard tegen,” zei ze. Hij trok zich terug en dwong haar tot orale seks, aldus Khalighi. “Ik stemde stilzwijgend in.”

Ratner zat er ondertussen bij en keek ernaar, zegt Khalighi.

Khalighi voelde zich “smerig” en nam erna een douche. Minuten later kwam Simmons achter haar staan in de douche, zegt ze. Hij penetreerde haar kort en zonder haar toestemming. Ze trok zich weg, waarna hij vertrok. “Het deed zo veel pijn.”

In een verklaring ontkent Simmons de beschuldiging. “Wat er gebeurde tussen mij en Keri was met haar volledige toestemming en deelneming.”

Het Los Angeles Times-stuk beschrijft nog een aantal andere beschuldigingen van aanranding door Ratner, die films zoals Red Dragon en Rush Hour regisseerde.

Kort nadat het stuk van de Los Angeles Times werd gepubliceerd, plaatste Terry Crews, die onlangs ook met zijn verhaal over aanranding door een agent naar buiten kwam, een screenshot van een e-mail die hij op 3 november van Simmons kreeg. “Heeft hij zich ooit verontschuldigd? Geef die agent een vrijbrief,” schreef Simmons in de e-mail. “Vraag of hij mag worden verontschuldigd. Met liefde is alles mogelijk.”

Crews voegde zijn reactie op de e-mail toe aan de screenshot: “NIEMAND KRIJGT EEN VRIJBRIEF.”