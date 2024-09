In deze zesde aflevering reist correspondent Simon Ostrovsky van VICE News naar Russische en Oekraïense controleposten in de regio Cherson op het vasteland van Oekraïne. Bij de Oekraïense controlepost mag Simon in een tank en spreekt hij een commandant die zegt dat hij ondanks zijn Russische bloed alle indringers zal verjagen. Bij de Russische controlepost is de ontvangst op z’n zachts gezegd iets minder hartelijk.