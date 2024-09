Russisch roulette: de invasie van Oekraïne

Rusland is de Krim binnengevallen en heeft de civiele en militaire infrastructuur op het Oekraïense schiereiland overgenomen. Er is tot nu toe nog geen enkel schot gelost, maar de Russen gebruiken hun superieure strijdmacht om de Oekraïense troepen te intimideren in de hoop dat ze zich zullen overgeven.

Rusland claimt dat het de situatie op het schiereiland wil stabiliseren en de lokale Russische populatie wil beschermen, maar de nieuwe Oekraïense regering ziet de actie als een invasie van hun soevereine territorium.