Terwijl de Russen de Krim binnenstromen om het schiereiland uit Oekraïense handen los te worstelen, is een opmerkelijke groep Servische oorlogsveteranen – met gevechtservaring in Bosnië, Kroatië en Kosovo – ook naar de controleposten afgereisd. Correspondent Simon Ostrovsky van VICE News volgt de Russische soldaten die nog altijd Oekraïense militaire centra bezetten en komt meer te weten over de gemaskerde mannen die journalisten aanvallen.